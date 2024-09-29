İBB ve Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Süt Dağıtımı - Son Dakika
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İBB ve Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Süt Dağıtımı

İBB ve Ataşehir Belediyesi\'nden Çocuklara Süt Dağıtımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle ilçede çocuklara toplam bin 620 adet süt dağıttı. Süt dağıtımı, İçerenköy ve Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Proje, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesini hedefliyor.

29.09.2024 12:19  Güncelleme: 12:42
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ataşehir Belediyesi'nin de desteğiyle ilçede çocuklara toplam bin 620 adet süt dağıttı.

İBB ve Ataşehir Belediyesi tarafından süt dağıtımı amacıyla İçerenköy Mahallesi'ndeki Tacim Ayvadaş Parkı ve Atatürk Mahallesi'ndeki Sanat Parkı önünde stantlar kuruldu. Stantlara yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi amacıyla ilçelerde süt dağıtımını sürdürüyor. Bu proje kapsamında Ataşehir'de süt dağıtımını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi'ne, Ataşehir Belediyesi de destek vererek, bin 620 adet sütü çocuklara ulaştırdı.

Bu tür projelerle çocukların sağlıklı büyümesine katkıda bulunmayı hedefleyen İBB yetkilileri, çalışmalarını tüm ilçelerde sürdüreceğini belirtti.

Süt dağıtımından yararlanan aileler, İBB'nin ve Ataşehir Belediyesi'nin bu girişimini memnuniyetle karşıladı. Birçok ebeveyn, çocukların sağlıklı gıda tüketimine yönlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB ve Ataşehir Belediyesi'nden Çocuklara Süt Dağıtımı - Son Dakika

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