İBB ve Beylikdüzü'nden Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Belediyesi ile işbirliğinde, obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali" düzenliyor.

İBB'nin 2020 yılında başlattığı obeziteyle mücadele çalışmaları, daha geniş kitlelere ulaşıyor. İBB ve Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen festival, 24-25 Mayıs tarihlerinde Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Bu festival, yerel yönetimler düzeyinde bu alanda gerçekleştirilen ilk kapsamlı etkinlik olma özelliği taşıyor.

Festival süresince ilçe belediyeleri de stant açacak. Etkinlikte, sağlıklı yaşam temalı söyleşiler, atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

Hedef: Bilinçli toplum, sağlıklı gelecek

Festivalin temel amacı; obeziteye karşı farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve halkı hareketli yaşama yönlendirmek. Obezitenin neden olduğu metabolik hastalıkların önlenmesine yönelik bilincin artmasına katkı sağlaması beklenen etkinlik, İstanbulluların yaşam tarzında pozitif değişiklikler yapılmasını desteklemeyi hedefliyor.

İBB ve Beylikdüzü Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen festival, sağlıklı nesiller ve bilinçli bir toplum için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor.