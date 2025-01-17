İBB ve İETT'den İç Borçlanma Talepleri Onaylandı - Son Dakika
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İBB ve İETT'den İç Borçlanma Talepleri Onaylandı

İBB ve İETT\'den İç Borçlanma Talepleri Onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 10 milyar lira ve İETT 2 milyar lira iç borçlanma talebini kabul etti.

17.01.2025 21:47
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İBB ve İETT'nin iç borçlanma taleplerini içeren gündem maddeleri kabul edildi.

İBB Meclisi ocak ayı üçüncü toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünün, İBB'nin 2025-2029 yıllarını kapsayan Stratejik Planı kapsamında imar, çevre, eğitim, kültür, sanat, sağlık, spor, kentsel dönüşüm, ulaşım, sosyal ve benzeri pek çok belediyecilik hizmet faaliyetlerinde kullanılmak üzere 10 milyar liralık iç borçlanma talebi gündeme geldi.

Mecliste yapılan oylamada iç borçlanma talebi, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna karşılık oy çokluğuyla onaylandı.

İETT'nin 2 milyar liralık iç borçlanma talebi

Mecliste, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmelerinin (İETT) 2 milyar liralık iç borçlanma talebi de görüşüldü.

Yapılan oylamada talep, AK Parti'li Meclis üyelerinin "hayır" oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

İBB Başkan danışmanlarına ödenecek ücret tespit edildi

Öte yandan Mecliste, İBB Başkanı'nın danışmanlarına ödenecek ücretin tespitine ilişkin madde de görüşüldü.

Gündem maddesinde, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesi kapsamında, görev yapan danışmanlara ödenecek ücretin genel sekreterin brüt maaşının yüzde 75'ini aşmayacağı hatırlatılarak, başkan danışmanlarına ödenecek ücretin hangi oran üzerinden hesaplanıp ödeneceğine ilişkin karar alınması istendi.

Bu kapsamda, Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından danışmanlara ödenecek brüt ücret 83 bin 648 lira olarak hesaplandı.

Görüşülen teklif oy birliğiyle onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB ve İETT'den İç Borçlanma Talepleri Onaylandı - Son Dakika

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