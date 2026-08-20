İBB ve TMMOB'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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İBB ve TMMOB'den İşbirliği Protokolü

İBB ve TMMOB\'den İşbirliği Protokolü
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İBB ile TMMOB, sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma için protokol imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel Değerlerin Korunması İçin İşbirliği Protokolü" imzalandı.

İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen törende konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, protokol için uzun süren bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, İstanbul'un mühendis, mimar, şehir plancısı, halk sağlığı uzmanı ve meslek odalarının yıllara dayanan birikimine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Aslan, protokol kapsamında meslek odalarının uzmanlığının İstanbul'un plan ve teknik karar süreçlerine düzenli, şeffaf ve kurumsal biçimde dahil edileceğini, gerektiğinde ortak çalışma grupları ve toplantılar oluşturulacağını aktardı.

Bu işbirliğinin bürokrasiyi artırmak amacı taşımadığını kaydeden Aslan, "Yani bu protokol bir dosyada duran bir metin olmayacak. Sahada karşılığı olan, düzenli işleyen bir ortak akıl mekanizması olacak. Buradaki amacımız bürokrasiyi artırmak değil, tam tersine hizmetin kalitesini ve niteliğini artırmak ve korumak, kararları daha doğru almak, süreçleri daha şeffaf hale getirmek, mesleki denetimi güçlendirmek ve kamu yararını daha güçlü bir biçimde korumaktır. Nitelikli teknik hizmet yalnızca mühendislerin, mimarların ya da şehir plancılarının meselesi değildir. Bu, güvenli bir evde yaşama hakkıdır, yani yaşam hakkıdır." diye konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekrem Çakar da protokolün sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşmadan halk sağlığının korunmasına, İstanbul'un kültürel, tarihi, doğal ve ekolojik değerlerinin geliştirilmesinden planlama, mühendislik, mimarlık ile şehir planlama hizmetlerinde bilimsel ve teknik esasların gözetilmesine kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtti.

Protokolle meslek odalarının bilgi ve birikiminin belediyenin çalışmalarına aktarılması, ihtiyaç duyulan alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi, mesleki ve teknik hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve mesleki denetimin güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Çakar, İstanbul'da yapılaşma baskısı, afet riskleri, ulaşım ve altyapı sorunları ile doğal ve kültürel varlıklar üzerindeki tehditlerin yoğun biçimde yaşandığını söyledi.

Çakar, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin meslek örgütleri, bilim insanları ve uzmanlarla birlikte çalışmasının önemine işaret ederek, "Bilimin ve meslek birikiminin, ortak aklın ve kamu yararının yönetim süreçlerinde daha fazla yer bulması için atılan her adımın ülkemizin demokratik geleceği açısından da önemli olduğuna inanıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Aslan ve Çakar, "Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel Değerlerin Korunması İçin İşbirliği Protokolü"ne imza attı.??????

Kaynak: AA

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB ve TMMOB'den İşbirliği Protokolü - Son Dakika

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