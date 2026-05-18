Nuri Aslan'dan Operasyon Tepkisi: Milyonlarca Vatandaşımıza Hizmet Eden İbb'nin Bu Şekilde Sürekli Yıpratılması Doğru Değildir
Nuri Aslan'dan Operasyon Tepkisi: Milyonlarca Vatandaşımıza Hizmet Eden İbb'nin Bu Şekilde Sürekli Yıpratılması Doğru Değildir

18.05.2026 13:51  Güncelleme: 14:45
İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, operasyonları 'adalet duygusuna gölge düşürüyor' sözleriyle eleştirdi.

(İSTANBUL) İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'ye bu sabah düzenlenen ve 57 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyona İBB Başkanvekili Nuri Aslan tepki gösterdi.

Bir yılı aşkın süredir bir dizi operasyonun hedefi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bu sabah yeni bir operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, İstanbul merkezli, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova illerinde yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 57 kişinin gözaltına alındığını, diğer bir kişiyle ilgili işlemlerin devam ettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, Boğaziçi Tesis Yönetim A.Ş.'nin bazı ihalelerinde mevzuata aykırılıklar yapıldığı ileri sürüldü.

NURİ ASLAN'DAN TEPKİ: ADALET DUYGUSUNA GÖLGE DÜŞÜYOR

Operasyona ilişkin bir açıklama yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan tepki gösterdi. "Sistematik olarak sürdürülen, İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve bürokratlarımıza yönelik bu şafak operasyonları, hem toplumdaki adalet duygusuna hem de kurumlarımızın itibarına gölge düşürüyor" diyen Aslan, milyonlarca vatandaşa hizmet eden İBB'nin bu şekilde sürekli yıpratılmasının doğru olmadığını vurguladı. Aslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah yine İBB bürokratlarımızın da içinde olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sistematik olarak sürdürülen, İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve bürokratlarımıza yönelik bu şafak operasyonları, hem toplumdaki adalet duygusuna hem de kurumlarımızın itibarına gölge düşürüyor."

MASUMİYET KARİNESİNİ ANIMSATTI

Şüphesiz hiç kimse soruşturmalardan azade değildir. Ancak yeri yurdu belli olan, çağrılması durumunda ifade vermeye gidebilecek insanlara yapılan bu muamele maalesef hukukun temel ilkeleriyle örtüşmüyor. Milyonlarca vatandaşımıza hizmet eden İBB'nin bu şekilde sürekli yıpratılması doğru değildir. Masumiyet karinesi başta olmak üzere, hukuk devleti ilkelerinin herkes için uygulanmasını bekliyoruz"

Kaynak: ANKA

