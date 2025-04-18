İBB'ye Yolsuzluk Soruşturması: 90 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptıkları ve izinsiz gösterilere katıldıkları öne sürülen 90 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 65. Asliye Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatlarının yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Mahkeme heyeti, duruşma salonunun yetersiz, sanık sayısı ve avukatlarının fazla olması nedeniyle sağlıklı savunma alınamayacağını değerlendirerek ara kararını açıkladı.

Dosyanın ilk 45 sanık yönünden ayrılarak başka esasa kaydedilmesine hükmeden mahkeme, İstanbul Valiliğine müzekkere yazılmasına, dava konusu olayla ilgili 48 saat önceden bildirim yapılıp yapılmadığının tespit edilmesine ve mahkemeye ulaştırılmasına karar verdi.

Duruşma 4 Temmuz'a ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliğinin 19- 23 Mart'ta her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yapılmasını yasakladığı aktarılıyor.

Valilik kararına karşın vatandaşların kışkırtılması sonucu provokatif eylemler oluştuğu belirtilen iddianamede, yaşanan olumsuzluklar üzerine sosyal medya üzerinden halkı kışkırtıcı ve suç işlemeye tahrik mahiyetinde paylaşım yapan hesap kullanıcılarının tespitine ilişkin çalışma yürütüldüğü kaydediliyor.

İddianamede, 21 kişinin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlara yer verilerek, bunların, toplantı ve gösteri yürüyüşünü yasaklayan mahiyetteki valilik kararına karşın ısrarlı şekilde vatandaşları yasa dışı şekilde eylemlere ve sokak olaylarına katılmaları adına kışkırtıcı ve teşvik edici nitelikte olduğu anlatılıyor.

Emniyet tarafından eylem görüntüleri üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde her bir sanık yönünden ayrı ayrı tespit tutanakları düzenlendiği, yasaklama kararına karşı kent genelinde birçok noktada kalabalık grupların toplanarak izinsiz gösteri yürüyüşü yaptıklarının tespit edildiği aktarılan iddianamede, sanıklardan bazılarının toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hale getirerek katıldıkları ifade ediliyor.

İddianamede, kolluk görevlilerinin, göstericilerin yanına geçerek polis tanıtma kartlarını ibraz ettikleri ve usulüne uygun olarak uyarıda bulunup eylemlerini sonlandırmamaları durumunda yakalama yapılacağı bilgisini verdiklerine dikkati çekilerek, kişilerin uyarı ve ikazlara rağmen eylemlerine devam ettikleri vurgulanıyor.

Alınan ifadeler, düzenlenen tutanaklar ve tüm soruşturma evrakı incelendiğinde 90 sanıktan 60'ının "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" suçundan 2 yıl 6'şar aydan 4'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 21 sanığın "suç işlemeye tahrik" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla, 8 sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan 6'şar aydan 3'er yıla, bir sanığın ise "toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma" ve "suç işlemeye tahrik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapsi talep ediliyor.