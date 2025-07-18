İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Gözaltı - Son Dakika
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İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Gözaltı

18.07.2025 08:22
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İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturmada 18 şüpheli için gözaltı kararı verildi, operasyon başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Derinleştirilen soruşturma kapsamında elde edilen deliller neticesinde savcılık, 18 şüpheli hakkında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarına yönelik gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, Operasyon, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye Yolsuzluk Soruşturmasında 18 Gözaltı - Son Dakika

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