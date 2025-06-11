İBB Yolsuzluğu İddiaları: Etkin Pişmanlık Açıklamaları

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren inşaat teknikeri Altan Gözcü, KİPTAŞ ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığını söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen "yolsuzluk" soruşturması sürüyor.

Soruşturmada, inşaat teknikeri Altan Gözcü, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında savcılığa verdiği ifadesinin ardından "konutu terk etmemek" şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Şüpheli Gözcü, şüpheli iş insanı Adem Soytekin'in ortak olduğu Asoy Karaca firmasında 2013'te idareci olarak çalışmaya başladığını belirtti.

Kendisinin Soytekin'le çalışmaya başladıktan sonra inşaat işlerinin yapılmaya başlandığını, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduktan sonra 2021'de KİPTAŞ sözleşmesi imzalandığını söyleyen şüpheli Gözcü, "Bu inşaat aslında İBB arsası olan Eyüp ilçesinde Yeşilpınar KİPTAŞ olarak bilinen projedir. Bu projeyi M*** - Y***** adi ortaklığı almıştır. M*** isimli firma bu inşaatın başladığı esnada C.A. isimli şahsa ait olsa da görünmeyen sahibi bu işi ayarlayan Adem Soytekin'dir. Soytekin tarihini tam hatırlamamakla beraber M**** inşaatı bir süre sonra kendi üstüne aldı. Yeşilpınar'ın projesinin satışları müteahhit tarafından C*** Gayrimenkul, 4* Gayrimenkul ve B*** K** AŞ. isimli emlakçılara verilmişti. Buradaki noter satışları bir ay içerisinde tamamlandı. Buradaki para KİPTAŞ'a yattı." diye konuştu.

"Birçok kişi mağdur edilmiştir"

Şüpheli Gözcü, söz konusu projenin başlangıcında vadelerin ilk olarak 60 ay olduğunu, bir süre sonra vadelerin kısaltılarak hızlı para tahsilatı yapılmaya başlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Bunu müteahhit firma KİPTAŞ'tan talep eder KİPTAŞ da bu talebi değerlendirip kabul ederdi. Başta 60 ay vadeyle başlayan projenin bir süre sonra tüm borcu kapatma suretiyle devir işlemlerinin düzenlenmesi Ali Kurt (şüpheli-KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı) ile Soytekin'in arasındaki ilişkinin sonucunda meydana gelmiştir. Burada birçok kişi mağdur edilmiştir. Bu vade kısaltmaları nedeniyle 19 kişi temerrüde düşürülmüş, çekilen ihtarlarla bu daireler tekrardan firmanın uhdesine geçirilmiştir. Bu şahısların yatırdığı paraların yüzde 10'u cezai şart uygulanarak iade edilirdi. Her ne kadar bu işlem sözleşmeye uygun gibi gözükse de bunun planlaması Adem Soytekin ve Ali Kurt tarafından yapılıyordu."

Şüpheli Soytekin'in iptal edilen her daire için kendisine 50 bin lira komisyon teklifinde bulunduğunu, 19 dairenin parasının kendi hesabına yattığını ifade eden Gözcü, "KİPTAŞ ilk alan vatandaşlardan devirleri esnasında sözleşmeyle yüzde 2 komisyon almaktadır. Bu projede Soytekin herhangi bir dayanak olmadan KİPTAŞ'ın dışında kendisi de bu devirlerden yüzde 2 komisyon alınmasını zorunlu tutmuştur. Soytekin'e para yatırılmadan bu devirler yaptırılmıyordu. Bu devirlerden Adem Soytekin'in kardeşi F.S. ve E.T'nin kardeşi S.T. sorumluydu." dedi.

KİPTAŞ'tan ucuz daire alındığı iddiası

Şüpheli Altan Gözcü, Pendik Arkatlı'da Asoy İnşaat, K**** İnşaat, L*** İnşaat adi ortaklığı tarafından yapılan KİPTAŞ projesinde, başta Adem Soytekin olmak üzere Soytekin'in şirket çalışanlarının ucuz fiyata birçok daire aldığını öne sürdü.

Dairelerin paralarını Soytekin'in daire alacak kişilere gönderdiğini, bu kişilerin de kendi hesaplarından KİPTAŞ'a para yatırdığını ileri süren Gözcü, dairelerin fiyatları yükseldiğinde satılan dairelerin paralarının elden Adem Soytekin'e teslim edildiğini iddia etti.

Gözcü, "Bildiğim kadarıyla S.A, M.E, V.B, S.A'nın eşi, babası ve şu an hatırlamadığım başka akrabaları ve kardeşi K.S'ye ait A*** inşaat firmasına bir kısım daireler alınmıştır. Bu dairelerden bir tanesi bildiğim kadarıyla Tuncay Yılmaz'ın eşine devrolmuştur. Yine burada kim olduklarını bilmediğim başkaca şirketlerin üzerlerine de ticari alanlar devrolmuştur. Adem Soytekin çalışma prensibi olarak işlerini gizli yaptığı için ben bu kadarına vakıf olabildim." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Kirazevler KİPTAŞ projesini A.K'ye ait K*** İnşaat yapmış gibi gözükse de bu projenin hem alınmasında hem satış işlemlerinde Adem Soytekin'in etkin olduğunu iddia eden Gözcü, söz konusu işlerin tamamını Soytekin'in organize ettiğini ileri sürdü.

Şüpheli Gözcü, Bağcılar projesinde N.K'ye alınan dairenin daha sonra K.S'nin şirketine veya kendisine devredildiğini belirterek, ifadesinde şunları anlattı:

"Ben 2024'ün eylül ayında Soytekin'in yanından ayrılarak V.B. ile çalışmaya başladım. İnşaatta kullanılan bazı malzemeleri KİPTAŞ'a satabiliriz düşüncesiyle görüşmeye gittik. Ertesi gün Adem Soytekin beni arayarak 'Sen benden habersiz nasıl KİPTAŞ'a gidersin?' diye bana kızdı. Ben de 'KİPTAŞ'a gitmek için birisinden izin almam gerektiğini bilmiyordum.' deyip kendisinden özür diledim. Adem Soytekin'in KİPTAŞ'ta hem Ali Kurt hem de birçok çalışanla ciddi irtibatları vardır. En küçük bilgi dahil kendisine gitmektedir. 2019'dan sonra Adem Soytekin İSTON, İSTAÇ ve KİPTAŞ'tan birçok iş almaya başladı. İSTON'da Y. isimli bir genel müdür yardımcısı ile çok sık görüşüyorlardı. Kendisi Beylikdüzü M*** ve Topkapı satış ofisine çok sık gelip giderdi. Bu bahsettiğim kişi bildiğim kadarıyla şu an İngiltere'dedir. Kendisiyle V.B. özel işleri takip etmekteydi ancak ben içeriklerini tam bilmemekteyim."

Gözcü, 2024'ün ilk aylarında Soytekin'in KİPTAŞ Genel Müdür Yardımcısı B.U'dan bir araç devraldığını, söz konusu alım için 750 bin lirayı elden B.U'ya teslim ettiğini ifade ederek, "Bu araç satışı için bildiğim kadarıyla aracın ederi kadar bankadan da para gönderilmiştir. Bunun karşılığında ne yapıldığını bilmiyorum. Yine B.U. veya bir yakınının üzerine olan Ege Bölgesi'nde bulunan bir arsa, vekalet yoluyla Adem Soytekin'in üzerine alınmıştır. Ben sadece bu işlemlerin evraklarını gördüm, para alışverişiyle ilgili bir bilgim yoktur." dedi.