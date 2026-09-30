İBB 'Yolsuzluk' davası 90. duruşmada İmamoğlu dahil 436 sanıkla sürüyor - Son Dakika
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İBB 'Yolsuzluk' davası 90. duruşmada İmamoğlu dahil 436 sanıkla sürüyor

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İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasının 90. duruşmasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı. İmamoğlu, 'tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmemiştir' diyerek suçlamaları reddetti; duruşma sürüyor.

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 90'ıncı duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, tutuksuz sanıkların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025'te 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'YÜKSEK MİKTARDAKİ ÖDEMELERİ HİÇBİR İŞ İNSANI MEMNUNİYETLE KARŞILAMADI'

Dün savunma yapan tutuksuz sanık Yakup Öner yeniden söz aldı. Öner, "Dün ilgili kişilerin ödemelere ilişkin tepki gösterip göstermediklerini sormuştunuz. Ben bu soruyu yanlış anladım. Hiç kimse kendisiyle ilgili görüşmelerimizde olumlu tepkilerle karşılamadı durumu doğal olarak. Kimse kendisine bağış dahi olsa bir taleple gidilmesi durumunda hoşnut bir tavır göstermiyor. Bunu özellikle bütün eylemlerim için ifade edebilirim. Yüksek miktardaki ödemeleri hiçbir görüşmede hiçbir iş insanı gönülle ve memnuniyetle karşılamadı. Muhataplar da bu ödemelerden rahatsızlık duyuyor, isteyerek yapmadıklarını da bir şekilde belli ediyorlardı. Pek istemedikleri halde bu ödemeleri neden yapıyorlardı? Açık ve doğrudan bir tehdit olmaksızın mevcut ve gelecekteki ilişkilerin, iş ilişkilerinin bu ödemelere bağlı olduğunu hissediyorlardı. Bu sebeple yapmak zorunda kalıyorlardı" dedi.

'HARAM KURUŞ BOĞAZIMIZDAN GEÇMEMİŞTİR'

Ardından söz alan İmamoğlu, "Ben burada yaratılan dedikoduyla, tehditle oluşturulan sanık ifadelerini ve bunun üzerinden yürütülen algı operasyonlarını, sanık hallerini, bütün bunları yaratan senaryoyu yazanları reddediyorum. Milletimizin içi rahat olsun, tek bir haram kuruş boğazımızdan geçmemiştir" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İBB 'Yolsuzluk' davası 90. duruşmada İmamoğlu dahil 436 sanıkla sürüyor - Son Dakika
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