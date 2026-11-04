İBB yolsuzluk davasında 46'sı tutuklu 436 sanık yargılandı, tanık Gürgen dinlendi

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanık, 104'üncü duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma, gizli tanıklar ve müştekilerin dinlenmesiyle devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'TAM HATIRLAYAMIYORUM'

Duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden bağlanan, sesi ve görüntüsü değiştirilen gizli tanık Gürgen, "Tamer Gümüş 2021 yılında Sarıç Fidancılık firmasını kurmuştur. Bir anda hem ithal bitki alımı hem yerli bitki alımı hem de lale soğanı alımıyla ilgili alımlar yapılmıştır. Ali İhsan Mengir elek kiralamasıyla başlamıştır. Daha sonrasında birtakım bitkisel materyal, toprak, gübre ve çit gibi alımlarla devam etmiştir" dedi. Hakim, Gürgen'e ifadesinde Ali İhsan Mengir'in firmalarının 2024 yılında Ağaç A.Ş.'den yaklaşık 104 milyon TL'lik iş aldığı ve Mengiroğlu İnşaat üzerinden Ümraniye'de yapılan inşaat için 15 milyon TL'lik ödeme gerçekleştirildiği yönündeki anlatımlarını hatırlatarak, "Bu rakamları vermişsin. İfadenin alınması esnasında senin elinde evrak var mıydı, nereden hatırladın bu rakamları?" diye sordu. Gürgen, "O dönem tam olarak ihale evraklarını hatırlayamıyorum ama bir tanesini mesela söyleyebilirim, yerli torf alımı ama ihale numarasını tam hatırlayamadım" dedi.

'GÖRDÜĞÜM YOK AMA KONUŞULANLAR ÖYLEYDİ'

Hakim, Gürgen'e Ümit Polat hakkındaki bilgilerini sordu. Gürgen, "Ümit Polat satın alma müdürüdür. Satın alma müdürü olması hasebiyle firmaları, sektörü iyi bilmesi nedeniyle Ali Sukas'la beraber bu süreci yönetmiştir" dedi. Hakimin, "Bu süreçten kastın nedir?" sorusuna Gürgen, "Bu süreçten kastım, talep edilen miktarların, işlerin, verilecek işlerin kime verilmesi gerektiğiyle alakalı bölümleri kendileri yönetmiştir" yanıtını verdi. Hakim, Gürgen'in ifadesinde Murat Or'un para teslim aldığı yönünde anlatımda bulunduğunu hatırlatarak, "Senin bunları bizzat gördüğün, şahitliğin var mı? Neye ilişkin bu yönde beyanda bulundun?" diye sordu. Gürgen, "Gördüğüm yok ama konuşulanlar hep öyleydi başkanım" dedi. Hakimin, "Konuşulanlardan, duyumlarından, anlatımların bunlar yani. Bizzat Murat Or'un, Ümit Polat'ın para alışverişine dair bir şahitliğin yok yani" sorusuna Gürgen, "Hayır yok" yanıtını verdi.

'ÖZEL OLARAK BANA ANLATILAN BİR İFADE DEĞİL'

Hakim, Gürgen'e Ertan Yıldız hakkındaki anlatımlarını sordu. Gürgen, "Ertan Yıldız zaten iştiraklerden sorumlu başkan danışmanıydı. Bütün iştiraklerde, Ağaç A.Ş.'de de yapılması ve toplanması gereken ödemelerin kontrolünü sağlar. O çerçevede de onu kontrol ederdi" dedi. Hakim, Ali Sukas'ın şoförü üzerinden Ertan Yıldız'la para alışverişi yapıldığı yönündeki anlatımını sordu. Gürgen, "Ali Bey'in, genel müdürün şoförünün ismi Ahmet'ti, öyle hatırlıyorum. 'Bakırköy'e gidiyorum, kafeteryaya gidiyorum, Ertan Başkan'a bir şeyler bırakacağım' gibi birtakım söylemler belirli ortamlarda konuşuluyordu, ben de bunu duydum. Belirli ortamlarda konuşulduğu için ifademi bu şekilde verdim. Bana anlatmadı. Özel olarak bana anlatılan bir ifade değil. Üzerinden 1,5 sene geçti. Tam hatırlamam mümkün değil. Hatırladığım kadarıyla anlatmaya çalıştım" dedi.