İBB yolsuzluk davasında İmamoğlu dahil 57'si tutuklu 436 sanık hakim karşısına çıktı

İBB'ye yönelik 'Yolsuzluk' davasında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 57'si tutuklu 436 sanık, 92'nci duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşma sanıkların tutukluluğa karşı tahliye taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede 'Örgüt lideri' olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu'nun; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Rüşvet', 'Suç gelirlerinin aklanması', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık', 'Kişisel verilerin kaydedilmesi', 'Kişisel verileri ele geçirme ve yayma', 'Suç delillerini gizleme', 'Haberleşmenin engellenmesi', 'Kamu malına zarar verme', 'Rüşvet alma', 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'İrtikap', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'İhaleye fesat karıştırma', 'Çevrenin kasten kirletilmesi', 'Vergi usul kanununa muhalefet', 'Orman kanununa muhalefet' ve 'Maden kanununa muhalefet' suçlarını işlediği iddia edildi. İmamoğlu'nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

'KARDEŞLİK İLİŞKİSİ SUÇ DELİLÜ GİBİ SUNULMAKTADIR'

Firari sanık Emrah Bağdatlı'nın kardeşi tutuksuz sanık Özge Bağdatlı, "Emrah Bağdatlı benim öz abimdir. Ancak kardeşlik iş ortaklığı değildir. İş hayatımız her zaman ayrıdır. Biz özel sektörde bir konuda karşı karşıya geldik ve çok büyük bir tartışma yaşadık. 3 yılı aşkın küslüğümüz var. Rakip olup tartışan bir abi kardeşin şirketlerini ortak hareket ettiğine bağlamak mümkün değildir. Bundan sonraki görüşmemiz aile ilişkileri dışına çıkmamıştır. İddianamenin tamamında olmasa da birçok yerinde ismim birey olarak değil, Emrah Bağdatlı'nın kardeşi olarak anılmaktadır. Abi kardeşlik ilişkisi iddianamede suç delili gibi sunulmaktadır" dedi.

'HİÇ BİR ZAMAN AYRICALIK İSTEMEDİM'

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklu sanık Mehmet Pehlivan, talepte bulunmak için söz istedi. Pehlivan, "16 aydır mesleki faaliyetim nedeniyle tutukluyum. Avukat olduğum için hiçbir zaman ayrıcalık istemedim. Heyetinizin tutukluluk devam kararı verdiği gece uykumdan uyandırıldım ve bir cezaevi aracına bindirilerek nakledildim. Kanunda bu yetki var ama bu yetki sınırsız değil. Benim yargılamam burada, Silivri'de. Haftanın 4 günü devam ediyor. Ben gecenin 3'ünde uyandırılarak götürüldüm. Kızımı göremememi bir kenara koyuyorum, bu yol, mesafe, aradan geçen zamanı en iyi siz biliyorsunuz. Ben bu sabah 3 buçuk saat kelepçeli şekilde buraya getirildim" dedi. Mahkeme Başkanı, "Bizlik bir durum değil de ancak biz sorunu çözmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.