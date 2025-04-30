İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Çelişkili İfadeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması istenen İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun'a savcılıktaki ifadesinde, emniyette verdiği çelişkili beyanları soruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilen İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun, savcılıktaki ifadesinde, Mart 2024'te Rize'de bulunup bulunmadığına ilişkin soruyu, "Hatırladığım kadarıyla Rize'de bulundum." şeklinde yanıtladı.

Rize'den hesabına yatan 4 milyon 529 bin liraya ilişkin hesap hareketleri incelendiğinde, hem kira ödemesinin hem depozitonun buradan karşılandığının anlaşıldığı, emniyetteki ifadesinde ise kira ödemesinin eşi Murat Ongun'dan elden alınarak yapıldığı şeklinde beyanda bulunduğu hatırlatılan Ongun'dan, bu çelişkileri açıklaması istendi.

Ongun, şunları ifade etti:

"Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti ancak para gecikince ve Murat da parayı veremediği için çocuğun sünnet, kızımın doğumu ve düğünden gelen kayınvalidemde duran altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını benim imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Hatırladığım kadarıyla bir ay içinde bu para geldi. Bu gelen paranın bir kısmı ile altın aldım, geri kalanı ile hayatımızı idame ettirdik."

Firmalardan hesabına gönderilen paraları açıklaması istendi

Gözdem Ongun'dan, 9 firmadan hesabına gönderilen paralara ilişkin açıklama yapması istendi.

Söz konusu kişileri tanımadığını, Emrah Bağdatlı ile olan ilişkilerini bilemeyeceğini, onun bir yönlendirmesi olup olmadığını da bilmediğini iddia eden Ongun, "Ben bu şirketlere fatura kestim ve mal gönderdim. Mal göndermediğim beyanlarını kabul etmiyorum. Ben İBB'nin iştiraklerini ve bu iştiraklere iş yapan hiçbir firmayı tanımam, bilmem. Ben cebimden sermaye çıkartarak ham maddeleri satın aldım. El ürünü hazırladığım birçok ürünün satışını gerçekleştirdim. Dediğim gibi bu şirketlerin siparişleri üzerine bu satışlar gerçekleşmiştir. Bu yaptığım siparişleri ofisime gelen bir şahıs teslim aldı, bu örneklerden sadece bir tanesidir. Nereye götürdü, hangi şirkete götürdü bilmiyorum. Başka bir husus varsa dahi hiçbir şekilde bilgim veya katkım yoktur." ifadesini kullandı.

Ongun, kendisine gelen siparişleri Eminönü'nden faturalı olarak aldığı ürünlerle yaparak teslim ettiğini, kendi halinde taşları araştıran, bu alanda yazılar yazan, sahaflık eğitimi almış, kendi başına bu ticareti sürdürmeye çalışan birisi olduğunu savundu.

Halihazırda Nişantaşı'nda kiraladığı bir dükkan bulunduğunu belirten Ongun, dükkanın henüz açılışını gerçekleştiremediğini, müşterileri arasında birçok ünlü de olduğunu öne sürdü.

Ongun, "Emniyet ifadenizde, şüpheli Murat Ongun'un emniyet ifadesinde, beyan ettiğiniz gelirler ile mevcut ev kirası, çocuklarınızın yaşam koşulları göz önünde bulundurulduğunda, doğru orantılı olmadığı hususunda söyleyecekleriniz nelerdir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Murat'ın maaşı ile benim maaşım ve birikimlerimiz bu hayatı sürmemizde sıkıntı yaşatmamıştır. Benim bu işlerle hiçbir ilgim yoktur. Ben kendi şirketini kurmuş, iyi bir eğitim almış, 4 dil bilen, 2 çocuklu bir anne ve iş kadınıyım. Bu şekilde anılmak, eşimden dolayı bazı suçlamalara maruz kalmak beni yaralamaktadır. Oğlumun yanından alınmak hak etmediğim bir uygulamadır. Üzerime atılı suçlamaların hiçbirisini kabul etmiyorum."