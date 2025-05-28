İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Etkin Pişmanlık İfadeleri - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Etkin Pişmanlık İfadeleri

28.05.2025 12:06
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Şeyhmus Sarıboğa, İBB yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheli Şeyhmus Sarıboğa savcılıkta, tutuklu şüpheli Murat Kapki'nin talimatıyla bankalara giderek tahsil edilen paraları elden teslim aldığını kabul ederek, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sulh ceza hakimliğince serbest bırakılan şüpheli Şeyhmus Sarıboğa savcılıktaki ifadesinde, emniyette verdiği ifadesine ilişkin bazı konuları düzeltmek istediğini belirterek, "Neva Reklamcılık şirketinin sahibi şüpheli Ahmet Çiçek'in ifadesinde geçen Şeyhmus'un ben olmadığımı söylemiş olsam da ilk defa ifade verdiğimden dolayı heyecandan böyle bir ifade vermiş olabilirim. Ahmet Çiçek'in ifadesinde bahsetmiş olduğu Şeyhmus benim." dedi.

Yaklaşık 13 yıldır Murat Kapki'nin sahibi olduğu BVA isimli şirkette çalıştığını, resmiyette eşinin burada çalışıyor göründüğünü, kendisinin icra borçları nedeniyle gayriresmi olarak çalışmaya devam ettiğini söyleyen Sarıboğa, şunları anlattı:

"Murat Kapki 2024 yılında beni aslında kendisinin yetkilisi olduğu M. isimli şirkete ortak yaptı. Aynı zamanda R. isimli şirkete de yönetim kurulu üyesi olarak atadı. B. isimli firmada ben reklam, baskı ve montaj işlerini yapmaktayım. Bu şirketi Murat Kapki'den devraldığım için kazandığım paranın bir kısmını kendisine vererek devir parası olan borcumu ödüyorum. Ahmet Çiçek isimli şahsın ifadesinde de bahsettiği üzere, Murat Kapki'nin talimatıyla bankalara gidip tahsil edilen paraları nakit olarak elden teslim alıp Kapki'ye verdiğim hususu doğrudur. Zaten BVA isimli şirketin çalışanı olduğumdan ve şirketteki görevim 'ofisboy' olduğundan dolayı işim getir götür işleri yapmaktır. Dolayısıyla ifadelerde bahsedildiği gibi Kapki'nin talimatları doğrultusunda bankaya gidip çekilen paraları kendisine teslim ettiğim doğrudur."

Kendisine bankalarda teslim edilen paraların naylon faturayla nakde çevrilen paralar olup olmadığını bilmediğini savunan Sarıboğa, "Sadece bana verilen talimatları yerine getiriyorum. İlkokul mezunuyum, ortağı olduğum M. şirketinin ihalelere yan teklif verildiği dönemde ortağı değildim. Ortağı olduğum dönemde de şirket pasif durumdaydı. Özetlemek gerekirse ben Murat Kapki'nin BVA isimli şirketinde normal çalışanım. Bu suretle atılı suçlamaların hiçbir yerinde rol almadım." şeklinde ifade verdi.

Şüpheli Şeyhmus Sarıboğa, ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Bana sormuş olduğunuz şahıslardan emniyette tespit edemediğim Ahmet Köksal, Hüseyin Köksal, Ahmet Çiçek, Sinan Sepetci, Güngör Gürman isimli şahısları çalışmış olduğum BVA şirketine gelip gittiklerinden dolayı bilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Zaten bildiklerimi açık bir şekilde beyan ettim. Her ne kadar üzerime atılı suçlamaları kabul etmesem de ileride üzerime bir suç atfedilme ihtimaline binaen zaten para çekip verdiğimi söyledim. Bu suretle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum."

Kaynak: AA

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