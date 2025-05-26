İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler

26.05.2025 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Muhtarlık Daire Başkanı Yavuz Saltık, yolsuzluk iddialarını reddetti, huzur hakkı aldığını savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB'den, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Beylikdüzü Belediyesinden kendisine gönderilen 4 milyon 696 bin 974 liranın maaş ve çalıştığı pozisyondan ötürü aldığı huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyonlar olduğunu iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Saltık'ın Mali Suçlarla Şube Müdürlüğündeki ifadesine ulaşıldı.

Savcılığa yapılan, "2024 yılı ağustos ayı içerisinde, tam günü net olmamakla birlikte İBB'de görevli Saltık, makam odasında bir firmanın avukatı Osman O.K. ile görüşme gerçekleştirmiştir. Bu görüşme sırasında, çanta içerisinde 600 bin dolar tutarında bir meblağ Saltık'a teslim edilmiştir. Söz konusu kişi İBB binasına çantalı girmiş ve çıkışta çantasız ayrılmıştır. İBB ile firma arasındaki ilişkilerin genel olarak firmanın CEO'su Ercan Ö. tarafından yürütüldüğü söylenmektedir." şeklindeki ihbar aktarıldı.

Bunun üzerine Saltık, "Osman O. K. isimli şahıs benim lise arkadaşımdır. Kendisi firmanın avukatıdır. Firmanın bir sorunu için beni ziyarete geldi. Bana 600 bin dolar gibi bir para vermiş değildir. Bahsedilen bu rakamın çantayla taşınması mümkün değildir. Bunun dışında bana herhangi bir maddi değeri olabilecek bir şey vermiş değildir. İsnat edilen içeriğin gerçek olmadığı buradan da anlaşılmaktadır. Konu tamamen bir iftiradan ibarettir. Ercan Ö. isimli şahsı tanımam." beyanında bulundu.

Huzur hakkı olduğunu iddia etti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda yer alan, İBB'den kendisine 113 kez gönderilen toplamda 2 milyon 754 bin 523 liralık ödeme sorulan Saltık, "İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Şüpheli Yavuz Saltık, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden kendisine 58 defa olmak üzere toplamda 1 milyon 746 bin 579 lira gönderilmesine ilişkin, "Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı ve benzeri ödeme almaktayım." iddiasında bulundu.

Saltık, Beylikdüzü Belediyesinden kendisine 76 kerede toplamda 195 bin 872 lira gönderilmesine ilişkin de "Beylikdüzü Belediyesinde çalışmamdan ötürü tarafımın hak etmiş olduğu maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakkı, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum." beyanını verdi.

Saltık'a sorgusunda, sosyal medya uygulaması üzerinden S.E.Ö. isimli bir kadının kendisine yönelik soruşturma olacağına ilişkin gönderdiği mesajlar da soruldu.

"Sadece ona 'Kimmiş beni ihbar eden?' diye sordum."

Söz konusu kişinin sosyal medyadan kendisine yazdığını belirten Saltık, şu ifadeleri kullandı:

"Çok yakinen tanıdığım biri değil, arkadaşımın yanında gördüğüm birisidir. Yazdıklarımı okuduğunuzda ihbar eden ve konuyu anlatan kendisi. Ben sadece ona 'Kimmiş beni ihbar eden?' diye sordum. Samimiyetinden şüphe ettim. Verdiğim cevaplar suç unsuru içermemektedir. Konudan bilgimin olmadığı verdiğim cevaplardan da anlaşılır. İBB yönetimine kin ve öfke duyduğunu anlıyorum. Bu duygularla yazdığını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yavuz Saltık, istanbul, Politika, Belediye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı Otobüste tartışan 2 kadın indikleri durakta birbirlerini bıçakladı
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Kerem ve Orkun’a kupa maçında büyük şok Kerem ve Orkun'a kupa maçında büyük şok

17:14
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Zehra Kınık Demir’e 4 yıl 2 ay hapis cezası
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası
17:05
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
00:22
Süper Lig’in son hafta programı açıklandı
Süper Lig'in son hafta programı açıklandı
00:07
MİT Başkanı Kalın’dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
23:53
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen’e çağrı
Okan Buruk ve futbolculardan Osimhen'e çağrı
23:50
Fenerbahçe’nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi’ni bayram yerine çevirdi
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Bağdat Caddesi'ni bayram yerine çevirdi
23:13
Fenerbahçe’den Galatasaray’a şampiyonluk göndermesi
Fenerbahçe'den Galatasaray'a şampiyonluk göndermesi
23:01
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
Dries Mertens, Galatasaray taraftarına ağlayarak veda etti
22:58
Madrid’de Gazze için uluslararası toplantı 20 ülke katıldı
Madrid'de Gazze için uluslararası toplantı! 20 ülke katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 18:32:05. #7.13#
SON DAKİKA: İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Yeni İfadeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.