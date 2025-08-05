Iberia Uçağı Kuşa Çarparak Acil Dönüş Yaptı

MADRİD, 5 Ağustos (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'den Paris'e gitmek üzere havalanan Iberia Havayolları'na ait Airbus A321 tipi uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra büyük bir kuşa çarpması sonucu havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

Iberia pazar sabahı meydana gelen olayda uçağın güvenli şekilde geri döndüğünü ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Yolcular, akşam saatlerinde Paris'e gidecek başka bir uçağa aktarıldı.

Orly Havalimanı'ndan havalanan uçak, birkaç dakika sonra San Agustin del Guadalix üzerinde akbaba olduğu tahmin edilen büyük bir yırtıcı kuşa çarptı.

Çarpışma sonucu uçağın burun kısmı ile motorlarından biri ciddi şekilde hasar gördü. Mürettebat, vakit kaybetmeden acil durum ilan ederek geri dönüş izni talep etti.

Uçak, acil durum protokolü kapsamında güvenli bir şekilde iniş yaptı. İtfaiye ekipleri, yangın riskini azaltmak için hasar gören motoru inceleyip köpükledi. Kabin içinde cep telefonuyla çekilen görüntülerde, oksijen maskelerinin açıldığı ve yolcular arasında kısa süreli bir panik yaşandığı görülüyor.

Uçak indikten sonra çekilen fotoğraflar, uçağın burun kısmının kısmen hasar gördüğünü ve motorunun gözle görülür hasar aldığını ortaya koyuyor.