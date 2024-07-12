İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

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İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerin başarı seviyelerini yükseltmek ve eğitimcilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İbn Haldun Üniversitesinin Başakşehir Yerleşkesi'nde düzenlenen törende, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür tarafından protokol imzalandı.

İşbirliği protokolüne ilişkin açıklama yapan Arkan, teknoloji ve yapay zekanın eğitime etkisine değinerek, "Eğitim sistemimizdeki güncellemeler ve yenilikçi öğrenme metotlarının öğretmenlerimize doğru bir şekilde aktarılması gerekmektedir. Eğitimin merkezinde yer alan öğretmenler, kendilerini geliştirme motivasyonu kazandıklarında sınıftaki performansları da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Yentür de işbirliği kapsamında öğretmen ve okul yöneticileri için çeşitli sertifikasyon programlarının düzenleneceğini belirterek, "Öğretim üyelerimiz belirlenen okullarda derslere katılacak ve öğretmenlerimiz de üniversitedeki derslere dinleyici olarak katılma fırsatı bulacak. Bu sayede karşılıklı bilgi ve tecrübe akışı sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Protokol dahilinde, "Okulda Üniversite-Üniversitede Okul" programı ile akademisyenler okullarda vizyoner söyleşiler yapacak, öğretmenler ise üniversitelerde saha deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, TÜBİTAK ve İstanbul Kalkınma Ajansı gibi kurumlarla ulusal ve uluslararası düzeyde proje çalışmaları yürütülecek.

Üniversite tarafından düzenlenecek kongre, panel ve konferansların yanı sıra yüksek lisans programları hakkında bilgilendirmeler de yönetici ve öğretmenlere ulaştırılacak. Protokol kapsamında öğrencilere yönelik kültürel, sanatsal ve sportif kurslar ile eğitim ve meslek seçimlerine katkı sağlayacak konferanslar, sunumlar ve seminerler gerçekleştirilecek.