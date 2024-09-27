İbrahim Akın, Konya Valiliği Görevine Başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle Konya Valiliğine atanan İbrahim Akın, görevine başladı.

Akın, Konya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Lütfi Özkul, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileriyle 31 ilçenin kaymakamları tarafından karşılandı.

Karşılama törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Akın, Mevlana'nın şehri ve Selçuklu'nun başkenti olan Konya'ya atanmış olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Konya'nın üzerine yüklediği sorumluluğun bilincinde olduğunu aktaran Akın, "Yönetimde temel yaklaşımımız, insanı merkezine alan, hukuk, adalet ve hakkaniyet ölçülerine sıkı sıkıya bağlı, hesap verebilen ve katılıma açık bir yönetim olacaktır." dedi.

Güler yüzlü ve hoşgörülü bir yaklaşımla, toplumun her kesimini kucaklayan bir yönetim anlayışı sergileyeceklerini vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Devletin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyaç duyan şehit aileleri, gaziler, yetimler, engelli vatandaşlar ve yaşlılarla sık sık bir araya gelmeye özen göstereceğiz. Görev sürem boyunca, yönetim geleneğimizin önemli bir unsuru olan istişareye açık olacak, sorunları taraflarıyla konuşarak çözmeye çalışacağız. Bu anlamda kamu kurumları, meslek odaları, STK'ler, üniversitelerimiz ve tüm hemşehrilerimizle el ele vererek geleceği inşa etmenin gayreti içerisinde olacağız."