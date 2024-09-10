İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı

Geniş Video İzle

ASKİ Spor Kulübü sporcusu İbrahim Bölükbaşı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Judo Erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. Bölükbaşı, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

10.09.2024 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Judo Erkekler kategorisinde görme engelli ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli judocu İbrahim Bölükbaşı,  artı 90 kilogram J2 kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyon Bölükbaşı, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Judo Erkekler kategorisinde görme engelli ASKİ Spor Kulübü sporcusu  Milli judocu İbrahim Bölükbaşı, artı 90 kilogram J2 kategorisinde şampiyon oldu. Bölükbaşı, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda mehter marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, antrenörler, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Kariyerinde dört defa olimpiyatlara katıldığını ve iyi hazırlandığının altını çizen Bölükbaşı, hem duygusal hem de gururlu bir olimpiyat süreci geçirdiğini belirterek, "Bu dördüncü defa olimpiyata gidişim. Abdullah Başkan 'Sen judoya dön' dedi, 'Judoda daha iyi madalya alırsın' dedi. Ben de yapabilirim dedim başarabilirim dedim ve iyi hazırlandım. Olimpiyat şampiyonu olarak döndüm. Rakiplerim dallarında çok iyiydi, olimpiyat şampiyonlarıydı ama ben de çok iyi hazırlandım çok çalıştım. Başaracağıma inanıyordum. Buradan desteklerinden dolayı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcunun Türkiye'ye ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu getirdiğini ve tarih yazdığını vurgulayan ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar ise "2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda sporcularımız destan yazdılar. Bu destanın baş mimarı ASKİ Spor Kulübü sporcumuzdur. Kendisini kutluyorum. Kısa sürede çok çalıştı ve altın madalyayı getirdi ülkemize. Özverili bir şekilde çalışıp ülkemize tarihi bir başarı kazandırdı. Buradan bizden desteğini esirgemeyen onursal başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Bugün bize sunulan destek ülkemize altın madalya olarak döndü" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Esenboğa Havaalanı, ASKİ Spor, Ankara, Güncel, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
18:20 Ordu’da üvey babaanne dehşeti 2 yaşındaki torununu aşağı attı Ordu'da üvey babaanne dehşeti! 2 yaşındaki torununu aşağı attı
18:15 Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş Çarptığı kadının ölümüne neden olan polisin ehliyeti yokmuş
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
17:20 İşte Narin soruşturmasını değiştiren an Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış İşte Narin soruşturmasını değiştiren an! Hiç tahmin etmediği bir detay, itirafçıyı jandarmanın kucağına atmış
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
08:49 Yok artık Kerem Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor Yok artık Kerem! Dün geceki performansını gören herkes aynı yorumu yapıyor
08:43 Sultanbeyli’de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü Sultanbeyli'de fiyat tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü
08:41 İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem İtirafçının oğlu isyan etti: Bu saatten sonra o insana baba demem
08:35 Kaybolduktan saatler sonra bulundu Köy halkı derin nefes aldı Kaybolduktan saatler sonra bulundu! Köy halkı derin nefes aldı
08:06 Narin’in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor Narin'in cansız bedeninin taşındığı aracın arka koltuğundaki gizem! Ekipler telefon sinyallerini araştırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 19:25:01. #1.13#
SON DAKİKA: İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement