İbrahim Bölükbaşı Altın Madalya Kazandı

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(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Judo Erkekler kategorisinde görme engelli ASKİ Spor Kulübü sporcusu milli judocu İbrahim Bölükbaşı, artı 90 kilogram J2 kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyon Bölükbaşı, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Fransa'nın başkentinde düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Para Judo Erkekler kategorisinde görme engelli ASKİ Spor Kulübü sporcusu Milli judocu İbrahim Bölükbaşı, artı 90 kilogram J2 kategorisinde şampiyon oldu. Bölükbaşı, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda mehter marşları eşliğinde ASKİ Spor Kulübü yöneticileri, antrenörler, takım arkadaşları ve yakınları tarafından karşılandı.

Kariyerinde dört defa olimpiyatlara katıldığını ve iyi hazırlandığının altını çizen Bölükbaşı, hem duygusal hem de gururlu bir olimpiyat süreci geçirdiğini belirterek, "Bu dördüncü defa olimpiyata gidişim. Abdullah Başkan 'Sen judoya dön' dedi, 'Judoda daha iyi madalya alırsın' dedi. Ben de yapabilirim dedim başarabilirim dedim ve iyi hazırlandım. Olimpiyat şampiyonu olarak döndüm. Rakiplerim dallarında çok iyiydi, olimpiyat şampiyonlarıydı ama ben de çok iyi hazırlandım çok çalıştım. Başaracağıma inanıyordum. Buradan desteklerinden dolayı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sporcunun Türkiye'ye ilk kez olimpiyat şampiyonluğunu getirdiğini ve tarih yazdığını vurgulayan ASKİ Spor Koordinatörü Abdullah Çakmar ise "2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda sporcularımız destan yazdılar. Bu destanın baş mimarı ASKİ Spor Kulübü sporcumuzdur. Kendisini kutluyorum. Kısa sürede çok çalıştı ve altın madalyayı getirdi ülkemize. Özverili bir şekilde çalışıp ülkemize tarihi bir başarı kazandırdı. Buradan bizden desteğini esirgemeyen onursal başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum. Bugün bize sunulan destek ülkemize altın madalya olarak döndü" diye konuştu.