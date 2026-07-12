İbrahim Cubur'un Toprağa Bağlılığı - Son Dakika
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İbrahim Cubur'un Toprağa Bağlılığı

İbrahim Cubur\'un Toprağa Bağlılığı
12.07.2026 19:36
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79 yaşındaki İbrahim Cubur, İsrailli saldırılara rağmen miras topraklarından ayrılmayacağını belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da yaraladığı 79 yaşındaki İbrahim İsmail el-Cubur, tekrarlanan saldırılara rağmen babasından miras kalan topraklarını ve geçim kaynağını terk etmeyeceğini vurguladı.

Bugün evlerinin yakınındaki arazilerinde bulundukları sırada Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin düzenlediği saldırı sonucu ikisi çocuk 6 aile üyesiyle birlikte yaralanmasından saatler sonra AA muhabirine konuşan Cubur, toprağına olan bağlılığını vurguladı.

Saldırıya tepki gösteren Cubur, "Burada, şu an kaçak yerleşim biriminin kurulduğu yerde doğdum, dünyayı burada tanıdım ve burada büyüdüm" dedi.

Söz konusu kaçak Yahudi yerleşim birimi, Ağustos 2025'te Havare köyündeki Filistinlilerin arazileri üzerinde kurulmuştu. Buradaki İsrailliler bölge halkına yönelik saldırılarını buradan organize ediyor.

Filistinli yaşlı adam, "Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailli sürekli arazimize köpekler ve koyunlar getiriyor, çocuklara ve kadınlara saldırıyor. Artık huzur içinde yaşayamaz olduk." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bu İsraillilere koruma sağladığını belirten Cubur, "Onların topraklarımıza girmesini engellemeye çalışıyoruz ancak ordu gelip onları koruyor, bizi ise gözaltına alıp saatlerce alıkoyuyor. İsrail ordusu olmasaydı, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler topraklarımıza giremezdi." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu tarafından defalarca, bazen de elleri bağlı şekilde güneş altında alıkonulduğunu aktaran Cubur, bu saldırıların amacının kendisini toprağından çıkarmak olduğunu vurguladı.

Cubur, "Bana bu topraklardan gitmemi söylüyorlar ama onlara buranın benim toprağım olduğunu, on yıllar önce babamdan miras kaldığını ve mülkiyetimi kanıtlayan resmi belgelerim olduğunu söylüyorum. Bizleri sürgün etmek istiyorlar ama gitmeyeceğiz. Saldırılara rağmen topraklarımda kalacağım ve burada gömüleceğim." şeklinde konuştu.

"Toprağımıza bağlıyız"

"Nereye gidelim? Burası bizim toprağımız, burayı ektik, emek verdik ve tüm yüksek maliyetlere rağmen suluyoruz." diyen Cubur, arazisine zeytin, badem, kayısı ve erik ağaçları diktiğini anlattı.

Yaşlı adam, "Burayı asla terk etmeyeceğim, mezarımı kazıp içine gömüleceğim." dedi.

Köydeki günlük yaşam hakkında da bilgi veren Cubur, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gece baskınlarından korktukları için aile fertlerinin sırayla nöbet tuttuklarını söyledi.???????

Bugün uğradığı saldırının ilk olmadığını belirten Cubur, daha önce de yüzüne biber gazı sıkıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Burada kalacağız ve toprağı imar edeceğiz, burayı asla bırakmayacağız. Bu bir imtihandır ancak biz toprağımıza sımsıkı bağlıyız."

Bugün sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video görüntüsünde, Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin arazisinde bulunan Cubur'un yüzüne biber gazı sıktığı ve yaşlı adamın ailesinin çığlıkları arasında yere düştüğü görülüyor.

Köy ve mezralardan oluşan Mesafir Yatta bölgesi, Filistinlilerin varlığını hedef alan ve her geçen gün tırmanan İsrail ihlallerine sahne oluyor.

Bölge halkı, topraklarını terk etmeye zorlanmak amacıyla ordunun koruması altında neredeyse her gün bu kişilerin saldırılarına maruz kalıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti'nin raporuna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 2026 yılının ilk yarısında Filistin topluluklarına saldırma, ev ve araçları ateşe verme, Filistinlilere ateş açma, topraklara el koyma ve kaçak yerleşim alanları kurma dahil olmak üzere 3 bin 488 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin Hükümeti İletişim Merkezi verilerine göre, 8 Ekim 2023 ile 29 Haziran tarihleri arasında Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucu 1179 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve 24 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, Miras, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Cubur'un Toprağa Bağlılığı - Son Dakika

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