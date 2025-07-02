IBU'da İleri Teknoloji Eğitimi

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Mühendislik Fakültesi bünyesinde sunduğu Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği programlarıyla öğrencilere ileri teknoloji eğitimi veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan IBU, Bilgisayar Mühendisliği lisans programıyla öğrencilere bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği prensiplerini derinlemesine kavrama imkanı sunuyor.

Bilişim, matematik, doğa bilimleri ve mühendislik gibi temel alanları kapsayan programın müfredatı, öğrencilere yazılım ve donanım sistemlerini tasarlama, analiz etme ve optimize etme becerileri kazandırıyor.

Program, karmaşık ağlar, dağıtık sistemler ve akıllı altyapıların teorik ve uygulamalı yönlerine vurgu yaparak öğrencileri modern dijital ekosistemlerin gereksinimlerine hazır hale getiriyor.

Yapay Zeka Mühendisliği Lisans programı ise yapay zekanın dönüştürücü gücünü kavramaya yönelik ileri görüşlü eğitim sunuyor.

Program, öğrencilere büyük veri kümelerini yorumlama, makine öğrenmesi algoritmalarını uygulama ve karar destek süreçlerini geliştiren akıllı sistemler geliştirme becerisi kazandırıyor. Programın müfredatı, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sinir ağları ve sembolik hesaplama gibi alanları kapsayarak, akıllı sistemlerin nasıl kurulduğu ve optimize edildiği konusunda kapsamlı bilgi sağlıyor.

IBU'da Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları

IBU'nun Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları, bilgisayar ağları, gömülü sistemler, yapay zeka ve siber güvenlik gibi öncü alanlarda uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Yüksek lisans programı, proje tabanlı öğrenme ve sektör işbirliğine odaklanırken, doktora programı bağımsız araştırma ve ileri teknolojik çalışmalar için kritik analiz yetenekleri kazandırıyor.

IBU kampüsünde yer alan Balkan Bilişim Teknolojileri Loft (BIT Loft) de bu kapsamda, ortak çalışma, inovasyon ve teknoloji keşfi için modern bir merkez olarak hizmet veriyor.

Öğrenci kayıtlarının başladığı IBU'da başvurular üniversitenin internet sitesi (hello.ibu.edu.mk/apply) üzerinden yapılabiliyor.

"Yapay zekada etik sorumluluğa vurgu yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, bilgisayar ve yapay zeka mühendisliğinde yenilik ve mükemmeliyeti teşvik etmeye kararlı olduklarını, programlarının, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, sürekli gelişen teknolojik dünyada öğrencileri lider olmaya hazırladıklarını belirtti.

Yaklaşımlarının, dijital dönüşümün gerçekleri ve hızlı teknolojik gelişmelerle şekillendiğini aktaran Sunar, şöyle devam etti:

"Mezunlarımızın teknolojiyi sadece takip etmesi değil, geleceğini şekillendirmesini istiyoruz. Yapay zekada etik sorumluluğa vurgu yapıyoruz. Mezunlarımızın geliştirdikleri teknolojinin sosyal, hukuki ve ahlaki boyutlarını anlamaları çok önemli. Lisansüstü programlarımız, bilgisayar mühendisliği ve bilişim bilimlerinin küresel gelişimine katkı sağlayan araştırmacı ve yenilikçileri yetiştirmeye yönelik. BIT Loft, teori ile pratiği birleştirme, girişimcilik ve iş birliğini destekleme taahhüdümüzün simgesidir." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin vizyonunun net olduğunun altını çizen Sunar, dijital dönüşümü sadece bölgesel değil, küresel ölçekte yönetecek beceri ve değerlere sahip yeni nesli güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.