IBU'da İleri Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

IBU'da İleri Teknoloji Eğitimi

02.07.2025 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Balkan Üniversitesi, bilgisayar ve yapay zeka mühendisliği programlarıyla öğrencilere ileri teknoloji eğitimi sunuyor.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Mühendislik Fakültesi bünyesinde sunduğu Bilgisayar Mühendisliği ve Yapay Zeka Mühendisliği programlarıyla öğrencilere ileri teknoloji eğitimi veriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan IBU, Bilgisayar Mühendisliği lisans programıyla öğrencilere bilgisayar bilimi ve elektrik mühendisliği prensiplerini derinlemesine kavrama imkanı sunuyor.

Bilişim, matematik, doğa bilimleri ve mühendislik gibi temel alanları kapsayan programın müfredatı, öğrencilere yazılım ve donanım sistemlerini tasarlama, analiz etme ve optimize etme becerileri kazandırıyor.

Program, karmaşık ağlar, dağıtık sistemler ve akıllı altyapıların teorik ve uygulamalı yönlerine vurgu yaparak öğrencileri modern dijital ekosistemlerin gereksinimlerine hazır hale getiriyor.

Yapay Zeka Mühendisliği Lisans programı ise yapay zekanın dönüştürücü gücünü kavramaya yönelik ileri görüşlü eğitim sunuyor.

Program, öğrencilere büyük veri kümelerini yorumlama, makine öğrenmesi algoritmalarını uygulama ve karar destek süreçlerini geliştiren akıllı sistemler geliştirme becerisi kazandırıyor. Programın müfredatı, makine öğrenmesi, derin öğrenme, sinir ağları ve sembolik hesaplama gibi alanları kapsayarak, akıllı sistemlerin nasıl kurulduğu ve optimize edildiği konusunda kapsamlı bilgi sağlıyor.

IBU'da Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları

IBU'nun Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Doktora programları, bilgisayar ağları, gömülü sistemler, yapay zeka ve siber güvenlik gibi öncü alanlarda uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Yüksek lisans programı, proje tabanlı öğrenme ve sektör işbirliğine odaklanırken, doktora programı bağımsız araştırma ve ileri teknolojik çalışmalar için kritik analiz yetenekleri kazandırıyor.

IBU kampüsünde yer alan Balkan Bilişim Teknolojileri Loft (BIT Loft) de bu kapsamda, ortak çalışma, inovasyon ve teknoloji keşfi için modern bir merkez olarak hizmet veriyor.

Öğrenci kayıtlarının başladığı IBU'da başvurular üniversitenin internet sitesi (hello.ibu.edu.mk/apply) üzerinden yapılabiliyor.

"Yapay zekada etik sorumluluğa vurgu yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, bilgisayar ve yapay zeka mühendisliğinde yenilik ve mükemmeliyeti teşvik etmeye kararlı olduklarını, programlarının, sadece bilgi aktarmakla kalmayıp, sürekli gelişen teknolojik dünyada öğrencileri lider olmaya hazırladıklarını belirtti.

Yaklaşımlarının, dijital dönüşümün gerçekleri ve hızlı teknolojik gelişmelerle şekillendiğini aktaran Sunar, şöyle devam etti:

"Mezunlarımızın teknolojiyi sadece takip etmesi değil, geleceğini şekillendirmesini istiyoruz. Yapay zekada etik sorumluluğa vurgu yapıyoruz. Mezunlarımızın geliştirdikleri teknolojinin sosyal, hukuki ve ahlaki boyutlarını anlamaları çok önemli. Lisansüstü programlarımız, bilgisayar mühendisliği ve bilişim bilimlerinin küresel gelişimine katkı sağlayan araştırmacı ve yenilikçileri yetiştirmeye yönelik. BIT Loft, teori ile pratiği birleştirme, girişimcilik ve iş birliğini destekleme taahhüdümüzün simgesidir." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin vizyonunun net olduğunun altını çizen Sunar, dijital dönüşümü sadece bölgesel değil, küresel ölçekte yönetecek beceri ve değerlere sahip yeni nesli güçlendirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Balkan Üniversitesi, Yapay Zeka, Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel IBU'da İleri Teknoloji Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika’da kan donduran keşif 383 ceset bulundu Meksika'da kan donduran keşif! 383 ceset bulundu
Ümit Özdağ’dan ittifaka yeşil ışık Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı Karnından çıkana inanamadı Halsizlik şikayetiyle hastaneye giden kadın hayatının şokunu yaşadı! Karnından çıkana inanamadı
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı Her gören aynı yorumu yaptı Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Ümit Özdağ’dan CHP’lileri kızdıracak Saraçhane kararı Ümit Özdağ'dan CHP'lileri kızdıracak Saraçhane kararı
Defne Samyeli’den doğum günü partisinde cesur tercih Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih
RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa’yı renklerine bağladı RAMS Başakşehir, Nuno Da Costa'yı renklerine bağladı
Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah’ım sen bize yardım et Alevlerin ortasında kalan ekiplerin zor anları: Allah'ım sen bize yardım et
Aile hekimleri için “6 ay muayeneye gelmeyen hasta“ kuralı değişiyor Aile hekimleri için "6 ay muayeneye gelmeyen hasta" kuralı değişiyor
Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı Tartışma yaşadığı kadın kasiyere yumruk attı
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü

12:17
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
11:44
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
Bakan Yumaklı: İzmir, Manisa ve Bilecik yangınları kontrol altında
10:46
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz Aliyev’den Putin’e misilleme geldi
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi
10:16
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
ÖTV artışıyla birlikte yarın zam yağmuru yaşanacak
09:34
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar
17:07
Ahmet Ercan’dan Bursa’daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
Ahmet Ercan'dan Bursa'daki 2 depremin ardından rahatlatan açıklama
16:50
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
Keçi çobanının keşfettiği fosil alanı 7,7 milyon yıla tarihlendirildi
16:40
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
46 yaşında oğluyla birlikte şampiyon oldu, futbolu zirvede bıraktı
16:38
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
16:33
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike Trafiğe çıkamayacaklar
3.5 milyon sürücüyü bekleyen tehlike! Trafiğe çıkamayacaklar
16:29
Kerem Demirbay’ın yeni takımı belli oldu 10 numaralı formayı giyecek
Kerem Demirbay'ın yeni takımı belli oldu! 10 numaralı formayı giyecek
16:20
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
Anne ve kızını hayattan koparan sürücüden çıldırtan savunma
16:19
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
Bebeklerini hastanede öldürdüler, doktorlar müdahale ederken sigaraya çıktılar
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2025 12:54:45. #7.13#
SON DAKİKA: IBU'da İleri Teknoloji Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.