Ibu Yanardağı'nda Volkanik Alarm - Son Dakika
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Ibu Yanardağı'nda Volkanik Alarm

Endonezya'nın Ibu Yanardağı'nda büyük patlama sonrası volkanik alarm seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.

16.01.2025 10:43
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CAKARTA, 16 Ocak (Xinhua) -- Endonezya, çarşamba günü ülkenin doğusundaki Kuzey Maluku eyaletinde bulunan Ibu Yanardağı'nın faaliyete geçmesi üzerine volkanik alarm seviyesi en üst düzeye çıkardı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, Ibu Yanardağı'nın birkaç gündür sürekli olarak patladığını ve bu patlamaların en büyüklerinden birinin saat 07.11'de meydana geldiğini bildirdi. Bu büyük patlamanın ardından 4 kilometreye ulaşan kalın gri bir kül bulutu oluştuğu ve kraterin batısına doğru sürüklendiği belirtildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı, bölge yetkilileri ve afet azaltma merkezi ile eşgüdümlü olarak sahadaki durumu izlediklerini açıkladı.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi, bölge halkını kraterin 4,5 kilometre yarıçapındaki tehlike bölgesinden uzak durmaya ve artan ani ve sıcak buhar içeren tehlikeli patlama olasılığı nedeniyle yanardağın kuzey kesimindeki 6 kilometrelik genişletilmiş tehlike bölgesinde dikkatli olmaya çağırdı.

1.325 metre yüksekliğindeki Ibu Yanardağı, Endonezya'nın 127 aktif yanardağından biri.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Güncel, Maluku, Sağlık, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ibu Yanardağı'nda Volkanik Alarm - Son Dakika

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