İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama...

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İç giyim mağazalarında erkek personel görevlendirilmesine tepki gösteren bir kadının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Alışveriş sırasında yaşadığı çekinceleri anlatarak "Ben utanıyorum, erkekler başka reyona" sözleriyle mağaza yönetimlerine çağrıda bulunan vatandaşın paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü.

İç giyim mağazalarında erkek personel görevlendirilmesine tepki gösteren bir vatandaşın sosyal medyada paylaştığı video gündem oldu. Yaşadığı rahatsızlığı dile getiren vatandaş, mağaza yönetimlerine ve işletme sahiplerine "Erkekler başka reyona" diyerek çağrıda bulundu.

"LÜTFEN GERİ KAFALI DEMEYİN, BEN UTANIYORUM"

İç çamaşırı satışı yapılan reyon ve mağazalarda erkek tezgahtarların bulunmasından duyduğu rahatsızlığı samimi bir dille ifade eden kadın müşteri, sözlerine "Ön yargıyla yaklaşmayın" uyarısıyla başladı. Paylaşımında utancını dile getiren vatandaş şu ifadeleri kullandı: "Şimdi bir şey diyeceğim. Lütfen 'geri kafalı' ya da 'şöyle böyle' demeyin. Çok rica ediyorum şu iç çamaşırı satan mağazalara erkek tezgahtar koymayın ya. Ama ben utanıyorum, bilmiyorum, var mı benim gibi düşünenler?"

"NASIL ANLATAYIM? ERKEKLER BAŞKA REYONA!"

Alışveriş sırasında erkek personellerle iletişim kurarken zorlandığını ve aradığı detayları anlatmaktan çekindiğini belirten vatandaş, talebini ve yaşadığı durumu şu sözlerle özetledi: "Yani şimdi adama nasıl anlatayım? Affedersin 'donun da şurası şöyle olsun da, atletin de burası da böyle olsun da' ya da başka bir şey olsun... Nasıl söyleyeyim ya? Rica ediyorum, erkekler başka reyona."

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Kısa sürede yüz binlerce etkileşim alan video, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim kullanıcı bu durumu "Müşteri konforu ve mahremiyeti" açısından haklı bularak desteklerken, diğer bir kesim ise "Hizmet sektöründe cinsiyet ayrımı olmamalı, herkes işini yapıyor" diyerek tepki gösterdi.

Alışveriş, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    abla kusura bakma burası laik bir ülke Bu sözlerini laikler duymasın 5 7 Yanıtla
  • Aydin Yigit Aydin Yigit:
    Zaten milyon insana dedin nasıl olsun. Ama haklı yanında var 3 1 Yanıtla
  • Uğur Kart Uğur Kart:
    ÜNLÜ DÜŞÜNÜR LAİKUS DİMİTRUS ANTONYON nun BİR SÖZÜ AKLIMA GELDİ:::MODERN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE BİZLER DONSUZ GEZMEYİZ. 1 2 Yanıtla
  • stanciu george stanciu george:
    kadın haklı hemde sonuna kadar haklı 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kredi limitlerinde yeni dönem BDDK üst sınırları aşağı çekti Kredi limitlerinde yeni dönem! BDDK üst sınırları aşağı çekti
Çin’den ABD’ye İHA yasağı ve yaptırım Çin'den ABD'ye İHA yasağı ve yaptırım
Aydın’da korkutan patlama Yaralılar var Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı Otobüste zamanla yarış: Yolcu fenalaşınca bakın şoför ne yaptı
12 Maddelik “Milli Dayanışma“ yasasının detayları netleşti İşte teklifin tüm maddeleri 12 Maddelik "Milli Dayanışma" yasasının detayları netleşti! İşte teklifin tüm maddeleri
Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi
Aziz Yıldırım’ı şaşırtacak Kante gelişmesi Aziz Yıldırım'ı şaşırtacak Kante gelişmesi
Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik Altın yatırımcısını havalara uçuran grafik
Aile mirasını mesleğe dönüştürdü: 28 yıldır gelecek nesillere aktarıyor Aile mirasını mesleğe dönüştürdü: 28 yıldır gelecek nesillere aktarıyor

11:42
Bakan Gürlek, Behçet Oktay’ın ailesini kabul etti İşte görüşmeden ilk kareler
Bakan Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler
11:36
Galatasaray’dan transferde dev hamle Yeni yıldız hayırlı olsun
Galatasaray'dan transferde dev hamle! Yeni yıldız hayırlı olsun
11:33
Dev zincir marketin satışına şartlı onay 48 mağaza kapatılacak
Dev zincir marketin satışına şartlı onay! 48 mağaza kapatılacak
11:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile görüşecek
11:30
Başkan İlkay Çiçek’in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum
11:27
Aziz Yıldırım’ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
Aziz Yıldırım'ın şikayeti üzerine savcılık harekete geçti
11:00
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
Belediyede rüşvet skandalının görüntüleri ortaya çıktı: Oraya koy ben oradan alırım
10:57
Daha ömrünün baharındaydı 16 yaşındaki Deniz’in acı sonu
Daha ömrünün baharındaydı! 16 yaşındaki Deniz'in acı sonu
10:12
İsrail’den dünyayı ayağa kaldıracak adım Timsahları bekliyorlar
İsrail'den dünyayı ayağa kaldıracak adım! Timsahları bekliyorlar
09:40
Görüntü Türkiye’den Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Görüntü Türkiye'den! Canına kıymak isterken hiç beklemediği bir şey oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 12:10:58. #7.13#
SON DAKİKA: İç giyim mağazasına giden kadının isyanı: Geri kafalı demeyin ama... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.