İç Moğolistan\'da hastane treni düşük gelirli hastalara ücretsiz katarakt ameliyatı sunuyor

HOHHOT, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Hohhot kentinde son günlerde düşük gelirli hastalara ücretsiz katarakt ameliyatı imkanı sunan bir yardım projesi yürütülüyor.

5 Temmuz'da Hohhot'a ulaşan ve 17 Temmuz'da tanı hizmeti vermeye başlayan "hastane treni", üç ay boyunca bölgede hizmet sunacak. Şimdiye kadar 700'den fazla ameliyat gerçekleştiren hastane treninin, Hohhot'taki hizmet süresinin sonuna kadar 1.200 ameliyat yapması bekleniyor.