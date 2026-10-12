İç Moğolistan\'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000\'den fazla personel sevk edildi

İç Moğolistan'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000'den fazla personel sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına müdahale için 2000'den fazla personel görevlendirildi. Görevlendirilen personel, yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışacak.
HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.
Kaynak: Xinhua
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