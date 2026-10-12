İç Moğolistan'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000'den fazla personel sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İç Moğolistan'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000'den fazla personel sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İç Moğolistan\'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000\'den fazla personel sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına müdahale için 2000'den fazla personel görevlendirildi. Görevlendirilen personel, yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışacak.

HOHHOT, 12 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde, Moğolistan'dan yayılan bozkır yangınını kontrol altına almak için 2000'den fazla personel görevlendirildi.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDoğal AfetlerMoğolistanGüncelÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Manisa’daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler Manisa'daki facianın ardından yürekleri ağza getiren görüntü! Otobüs seyir halindeyken yer değiştirdiler
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
PKK, Kuzey Irak’taki 4 kampı boşalttı PKK, Kuzey Irak'taki 4 kampı boşalttı
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi
Tarlasını kazarken servet buldu Değeri tam 444 milyon TL Tarlasını kazarken servet buldu! Değeri tam 444 milyon TL
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
17:19
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
17:02
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan 72 yıllık kulüp satıldı
16:56
Bir bardak su başına iş açtı Tutuklanması isteniyor
Bir bardak su başına iş açtı! Tutuklanması isteniyor
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
15:55
Bir kentimiz diken üstünde Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
15:37
Resmen açıklandı Acun Ilıcalı’nın yeni transferi Türkiye’den
Resmen açıklandı! Acun Ilıcalı'nın yeni transferi Türkiye'den
15:25
A Milli Takım’da büyük bomba Herkes Arda’yı beklerken o geliyor
A Milli Takım'da büyük bomba! Herkes Arda'yı beklerken o geliyor
15:12
Çimenlik alanda şüpheli ölüm Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
Çimenlik alanda şüpheli ölüm! Yanına gidenler ağzını görünce şoke oldu
14:42
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan’da Aliyev’i zora sokacak görüntü
Başörtüsü krizinin tırmandığı Azerbaycan'da Aliyev'i zora sokacak görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 17:50:48. #.0.2#
SON DAKİKA: İç Moğolistan'da Moğolistan kaynaklı bozkır yangınına 2000'den fazla personel sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei