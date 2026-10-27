ICAO, Libya hava sahası uyarılarını kaldırdı, Bakan Şehubi ulusal başarı saydı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ICAO, Libya hava sahası uyarılarını kaldırdı, Bakan Şehubi ulusal başarı saydı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ICAO, Libya hava sahası uyarılarını kaldırdı, Bakan Şehubi ulusal başarı saydı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Libya hava sahası için 2013 ve 2015'te yayımlanan güvenlik uyarılarını kaldırdı. Libya Ulaştırma Bakanı Şehubi kararı ulusal başarı sayarken hükümetin uluslararası havayollarını doğrudan uçuşlara teşvik edeceğini belirtti.

TRABLUS, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Libya hava sahasına ilişkin hava güvenliği uyarılarını kaldırdı.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şehubi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin yıllardır sürdürdüğü havacılık sektörünü geliştirme ve hava emniyeti ile güvenliği standartlarını güçlendirme çalışmalarının sonucu olan kararın, önemli bir ulusal başarı olduğunu söyledi.

Şehubi, hükümetin başlatacağı program kapsamında uluslararası havayolu şirketlerini Libya'ya doğrudan uçuşlarını yeniden başlatmaya teşvik edeceğini belirtti. Şehubi, Libya'nın hava sahasının, Avrupa ile Afrika'yı birbirine bağlayan bir hava koridoru olarak daha fazla kullanılmasının da destekleneceğini ifade etti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ülkede 2011'de yaşanan silahlı çatışmalardan kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle 2013 ve 2015 yıllarında Libya hava sahasına ilişkin uyarılar yayımlamıştı.

Kaynak: Xinhua
HavacılıkGüncelLibyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum Derbi sonrası Volkan Demirel bombayı patlattı: Evet, istiyorum
Archie Brown’dan Abdülkerim Bardakcı’ya olay sözler: Kadın gibi... Archie Brown'dan Abdülkerim Bardakcı'ya olay sözler: Kadın gibi...
Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı O anlar kamerada Sevgilisinin evli olduğunu öğrenen kadın, tornavidayla dehşet saçtı! O anlar kamerada
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
13:01
Fenerbahçe’de ıslıklanıyordu Yeni takımında şov yapıyor
Fenerbahçe'de ıslıklanıyordu! Yeni takımında şov yapıyor
12:19
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Isparta-Antalya kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
12:12
Antalya’da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
Antalya'da ölen işçilerin kimlikleri belli oldu, mahalleli hortumun şiddetini anlattı
11:31
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyada olay oldu: Utanç verici
11:14
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
10 kişinin öldüğü okul saldırısında skandal detaylar ortaya çıktı
11:00
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
Hamid Yorulmaz’ın babası belli oldu
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 13:09:41. #.0.2#
SON DAKİKA: ICAO, Libya hava sahası uyarılarını kaldırdı, Bakan Şehubi ulusal başarı saydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei