ICAO, Libya hava sahası uyarılarını kaldırdı, Bakan Şehubi ulusal başarı saydı

TRABLUS, 27 Ekim (Xinhua) -- Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Libya hava sahasına ilişkin hava güvenliği uyarılarını kaldırdı.

Libya Ulaştırma Bakanı Muhammed eş-Şehubi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, hükümetin yıllardır sürdürdüğü havacılık sektörünü geliştirme ve hava emniyeti ile güvenliği standartlarını güçlendirme çalışmalarının sonucu olan kararın, önemli bir ulusal başarı olduğunu söyledi.

Şehubi, hükümetin başlatacağı program kapsamında uluslararası havayolu şirketlerini Libya'ya doğrudan uçuşlarını yeniden başlatmaya teşvik edeceğini belirtti. Şehubi, Libya'nın hava sahasının, Avrupa ile Afrika'yı birbirine bağlayan bir hava koridoru olarak daha fazla kullanılmasının da destekleneceğini ifade etti.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, ülkede 2011'de yaşanan silahlı çatışmalardan kaynaklanan güvenlik endişeleri nedeniyle 2013 ve 2015 yıllarında Libya hava sahasına ilişkin uyarılar yayımlamıştı.