İÇASİFED Başkanlığına Süleyman Ekinci seçildi

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İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonunun (İÇASİFED) başkanlık görevini Süleyman Ekinci üstlendi.

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneğinden (OSİAD) yapılan açıklamaya göre, İÇASİFED'in 11. Olağan Genel Kurulu, derneğin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya, federasyonu oluşturan 17 derneğin temsilcileri katıldı.

Genel kurulda tek listeyle girilen seçimi OSİAD Başkanı Ekinci kazandı.

Görevi eski Başkan Ahmet Kurt'tan devralan Ekinci, yaptığı konuşmada, iş dünyasının zorlu bir süreçten geçtiğini, bu nedenle OSB'ler, odalar, merkezi idare ve diğer derneklerle paydaşlık ilişkisi içerisinde çalışma yürüteceklerini bildirdi.