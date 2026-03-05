ICE, Texas'taki Gözaltı Tesisini Kapatmayı Planlıyor - Son Dakika
ICE, Texas'taki Gözaltı Tesisini Kapatmayı Planlıyor

05.03.2026 11:03
Texas'taki göçmen gözaltı tesisi, 3 göçmenin ölümünün ardından kapatılacak. İncelemeler sürüyor.

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafazanın (ICE), Texas eyaletinde yer alan, iki ay içinde 3 kişinin hayatını kaybettiği göçmen gözaltı tesisini kapatma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Washington Post (WP) gazetesinin, ulaştığı ICE belgelerine dayandırdığı haberine göre, El Paso kentindeki "Camp East Montana" göçmen gözaltı tesisi konusunda adım atılıyor.

ICE, medyada insan haklarının ihlali iddialarıyla ve iki ay içinde 3 göçmenin ölüm haberiyle gündeme gelen tesisin 1,2 milyar dolarlık sözleşmesinin sonlandırılmasını ve kapatılmasını planlıyor.

İlgili belgede tesisin kapatılması için kesin tarihe ve gerekçeye yer verilmedi.

Öte yandan, ABD İç Güvenlik Bakanlığının sözcüsü, yaptığı açıklamada, tesisin standartlara uygunluğunun incelendiğini ve "sözleşmenin uzatılması, feshi veya yeniden ihalesiyle ilgili henüz karar alınmadığını" belirtti.

"Camp East Montana" gözaltı tesisi"

ABD'nin Texas eyaletindeki "Camp East Montana" gözaltı tesisi, daha önce de federal standartların ihlal edildiğine yönelik iddialarla gündeme gelmişti.

WP'nin 16 Eylül 2025'te elde ettiği denetim raporunda, Camp East Montana'da bazı düzensiz göçmenlerin tıbbi durumlarının uygun şekilde takip edilemediği ve tedaviden mahrum kaldıkları, gardiyanların ve gözaltındakilerin güvenliğini sağlamak için temel prosedürlerin bulunmadığı belirtilmişti.

Gözaltındaki birçok kişinin haftalarca avukatlarıyla iletişim kurma, davalarıyla ilgili bilgi edinme veya şikayette bulunma hakkını kullanamadıklarına işaret edilen raporda, tesiste 50 günde en az 60 ihlalin belirlendiği bildirilmişti.

Tesiste Guatemalalı bir göçmen Aralık 2025'te sağlık sorunları nedeniyle, Kübalı bir göçmen ocakta gardiyanlarla yaşadığı arbedede hayatını kaybetmiş, Nikaragualı bir göçmenin de ocakta intihar ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA

