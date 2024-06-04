ICESCO, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yenilikçilik ve teknolojiden faydalanılması çağrısında bulundu - Son Dakika
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ICESCO, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yenilikçilik ve teknolojiden faydalanılması çağrısında bulundu

ICESCO, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yenilikçilik ve teknolojiden faydalanılması çağrısında bulundu

Fas merkezli ICESCO, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için inovasyon ve teknolojiden faydalanılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çevresel sistemlerin dayanıklılığını artıran sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için bilimsel araştırmalara yatırım yapılması gerektiği belirtildi. ICESCO, akıllı ve sürdürülebilir tarım kültürünü pekiştirmeyi, ağaçlandırma girişimlerini desteklemeyi ve yenilikçi teknolojiler kullanmayı hedefliyor.

04.06.2024 16:11
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Fas merkezli İslam Dünyası Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (ICESCO), iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için yenilikçilik ve teknolojiden faydalanılması çağrısında bulundu.

ICESCO'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle "Dünyamız, Geleceğimiz… Birlikte Gezegenimize Sahip Çıkıyoruz" sloganıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için inovasyon ve teknolojiden faydalanılması, çevresel sistemlerin dayanıklılığını artıran sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için bilimsel araştırmalara yatırım yapılması gerektiği vurgulandı.

Dünya Çevre Günü'nün, çevreyi korumaya yönelik yol ve mekanizmaları güçlendirmek, doğal kaynakları korumak ve tüketimini rasyonel hale getirmeyi hedefleyen çabaları teşvik için bir fırsat niteliğinde olduğu ifade edilen açıklamada, çevre konusunda dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara yenilikçi çözümler bulmaları için gençlere güvenilmesi ve desteklenmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada dünyadaki tarıma elverişli alanların yüzde 40'ının bozulduğu ifade edilerek, "Gezegenimiz, kıyı erozyonu, ormansızlaşma ve madencilik nedeniyle topraklarından yılda yaklaşık 12 milyon hektar araziyi kaybediyor... Dünyadaki su rezervlerinin yüzde 70'i tarımsal alanda kullanılıyor." denildi.

ICESCO, akıllı ve sürdürülebilir tarım kültürünü pekiştirmeyi, üye devletlerin yeniden ağaçlandırma girişimlerini desteklemeyi ve çevreyi koruma ve çölleşmeyle mücadele alanlarında yenilikçi teknolojiler kullanmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

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