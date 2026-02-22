İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Logo

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik\'ten veda ziyaretleri
22.02.2026 15:58
İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde veda ziyaretlerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Çelik, ilk olarak Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam Emre Cebeci ile bir araya gelen Çelik, daha sonra Hükümet Konağı bahçesinde kurum müdürleri ve vatandaşlarla vedalaşarak helallik istedi.

Çelik, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ve AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ile Yüksekova ilçesine geçti.

Burada Kaymakam Mustafa Akın ile görüşen Çelik, Hükümet Konağı bahçesinde kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlardan helallik isteyen Çelik, Hakkari'de görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

Kent insanından her zaman iyilik ve güzellik gördüğünü belirten Çelik, şunları kaydetti:

"İnsanlarımızın yüreğindeki sevgiyi, samimiyeti ve kardeşliği yakından hissettim. Dualarım hep şu yönde oldu. 'Rabb'im bu güzel coğrafyayı her türlü kötülükten korusun.' Bizler iyilik üzerine kurulu bir yaşam için mücadele ettik. Kendimi Hakkarili olarak görüyorum. Fiziken buradan ayrılıyor olabilirim ancak gönül bağım her zaman burada olacak. Bu şehirde iyiliklerin ve güzelliklerin hakim olması için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde, sizlerin sorunlarını Ankara'da elimden geldiğince çözüme kavuşturmak için çalışacağım."

Konuşmanın ardından bir vatandaş, Çelik'e tablo hediye etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcılığına atanan Hakkari Valisi Çelik'ten veda ziyaretleri - Son Dakika
