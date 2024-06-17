İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu. Turan, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı ve personelin bayramlarını tebrik etti. Ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı botları ziyaret ederek bayram mesaisi yapan personelle bir araya geldi. Turan, İl Jandarma Komutanlığına geçerek Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti. Ziyaretlere Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran da katıldı.

17.06.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Turan, ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Personelin bayramlarını tebrik eden Turan, bayramın hayırlara ve güzel günlere vesile olması dileğinde bulundu.

Bülent Turan ardından Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı sahil güvenlik botu ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet botunu ziyaret ederek bayram mesaisi yapan personelle bir araya geldi.

Görevli personellerle bir süre sohbet eden Turan, personelin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, çalışanlara görevlerinde kolaylıklar diledi.

Buradan İl Jandarma Komutanlığına geçen Turan, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığını ziyaret etti.

Ziyaretlerde, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadi Akman ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı Yarbay Ercan Oran da hazır bulundu.

Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı, İlhami Aktaş, Bülent Turan, Çanakkale, Jandarma, Marmara, Komando, Albay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
09:23 Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı Yardımına eski Başkan Obama koştu Biden bağış etkinliğinde yine dondu kaldı! Yardımına eski Başkan Obama koştu
09:08 Uyarılar kar etmiyor Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti Uyarılar kar etmiyor! Bayram tatilinin ilk 2 gününde 16 kişi hayatını kaybetti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
00:03 Kızıldeniz’de tansiyon yüksek Husiler, biri ABD’ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti Kızıldeniz'de tansiyon yüksek! Husiler, biri ABD'ye ait 3 gemiyi füzelerle yerle bir etti
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı TÜİK konut satış istatistiklerini paylaştı
09:33 Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış Ülkelerin nükleer silah harcamalarında büyük artış
08:38 Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu Genç yarışmacının Fenerbahçe logosuyla ilgili soruya verdiği yanıt yarışmaya damga vurdu
08:07 İsrail’e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi İsrail'e destek veren ünlü yönetmen Quentin Tarantino, protesto edildi
03:27 Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu Kontrolden çıkan araç hayvan pazarına daldı! 8 kişi yaralandı, 20 hayvan telef oldu
00:28 İzlanda’da yine yanardağ patladı Görüntüler anbean kaydedildi İzlanda'da yine yanardağ patladı! Görüntüler anbean kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 11:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kurban Bayramı dolayısıyla Çanakkale'de ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement