Trafik Denetimlerinde 432 Bin İşlem - Son Dakika
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Trafik Denetimlerinde 432 Bin İşlem

Trafik Denetimlerinde 432 Bin İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

08.09.2024 09:49
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yurt genelinde 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini, 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 29 Ağustos- 5 Eylül 2024 tarihleri arasında 81 il genelinde 2 milyon 411 bin 916 aracın denetlendiğini belirtti. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 220 sürücüye işlem yapıldığını kaydeden Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 117 bin 687, periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259, emniyet kemeri kullanmayan 15 bin 935, sürücü belgesiz araç kullanan 15 bin 475 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 9 bin 498 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 432 bin 299 araca/sürücüye işlem yapıldığını aktardı.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılının ilk 8 aylık döneminde ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 36'sının yasal olmayan hızlarda araç kullanımı nedeniyle meydana geldiğini bildirerek, "Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında ilk sırada yer alan aşırı hız ile etkin bir mücadele yürütülmektedir. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin karıştıkları kazalarda sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmamasına bağlı olarak kazaların sonuçlarının ağır olduğu görülmektedir. Emniyet kemeri kullanımı; trafik kazası kaynaklı can kayıplarını yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır. Şehirlerarası otobüsler de dahil seyahat süresince sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanması yasal zorunluluktur. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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