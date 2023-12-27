İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk\'ün Ankara\'ya Gelişinin 104. Yılını Kutladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yılını kutladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin kalesi başkentimiz Ankara'ya gelişinin 104. yılı kutlu olsun."