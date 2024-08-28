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ANKARA'da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantımızı, 81 ilimizin il spor güvenliği şube müdürlerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcıları, spor güvenliği şube müdürleri, müsabaka güvenlik amirleri, özel güvenlik denetleme ve güvenlik daire başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdik" dedi.

'TOPLANTIMIZ 2 GÜN SÜRECEK'

Yerlikaya, "Spor faaliyetlerinde huzur ve güveni sağlamak, şiddet ve düzensizliği önlemek, iş birliğini artırmak ve spor güvenliği stratejileri oluşturmak amacıyla düzenlediğimiz toplantımız 2 gün sürecek. Türkiye'nin huzuruna giden yollardan biri de Türk sporunun huzurundan geçiyor. Hangi takımı tutarsak tutalım, hangi renklere gönül verirsek verelim, rengimiz her şeyden önce kırmızı beyazdır" açıklamasında bulundu. (DHA