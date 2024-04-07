İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatilinde 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayram Tatilinde 9 Kişinin Hayatını Kaybettiğini Açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1047 kişinin yaralandığını bildirerek yola çıkacaklara uyarılarda bulundu. Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uyma ve emniyet kemeri takma konusunda vatandaşları uyardı.

07.04.2024 12:09  Güncelleme: 12:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk gününde trafik kazalarında 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 1047 kişinin yaralandığın bildirerek yola çıkacaklara uyarılarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 9 günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ile jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını ve denetimleri büyük hassasiyetle sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bayram tatilinin birinci günü 6 Nisan Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede, 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi, 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım, hayatla yarışılmaz."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paylaşımında trafik polisinin, vatandaşlara emniyet kemeri takmaları konusunda uyardığı videoya yer verdi.

Kaynak: AA

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