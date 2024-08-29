İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici\'yi ziyaret etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, BBP Genel Merkezinde Destici ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya ziyarette, düzensiz göç, sığınmacılar, terör, uyuşturucu ve suç örgütleriyle mücadele başta olmak üzere İçişleri Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili Destici'ye ve başkanlık divanına bilgi verdi.

Destici de Bakan Yerlikaya ve ekibine ziyaret için teşekkür etti, başarılı çalışmalarının devamını diledi.