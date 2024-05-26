İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin\'deki trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde otobanda, 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.