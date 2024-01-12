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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya, şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere hesap sorulacağını belirtti.

12.01.2024 - 23:00,
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 5 asker için yayınladığı başsağlığı mesajında; "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; şehit ailelerimize, kahraman ordumuza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı ali olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale gelinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

İçişleri Bakanı Yerlikaya\'dan Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Pençe-Kilit Harekatı Şehitleri İçin Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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