İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin\'i Anma Mesajı Yayınladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce İzmir'de Bayraklı Adliyesi önünde terör saldırısını önlemek isterken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Fethi Sekin için hazırlanan videoyu paylaşarak şöyle dedi:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. 3 evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesi'ni kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."