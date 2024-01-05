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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Mesajı Yayınladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce İzmir'de Bayraklı Adliyesi önünde terör saldırısını önlemek isterken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i anmak için bir mesaj yayınladı. Bakan Yerlikaya, Fethi Sekin'in kahramanlığını vurgulayarak, şehidin milletin kalbinde yaşamaya devam edeceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin\'i Anma Mesajı Yayınladı
05.01.2024 - 15:09,
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 7 yıl önce İzmir'de Bayraklı Adliyesi önünde terör saldırısını önlemek isterken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Fethi Sekin için hazırlanan videoyu paylaşarak şöyle dedi:

"Adı Fethi Sekin'di. Binlerce kahraman polisimizden biriydi. 3 evlat babasıydı. Bundan tam 7 yıl önce, 5 Ocak günü İzmir Adliyesi'ni kana bulamak isteyen hain teröristlerle kahramanca mücadele ederken şehit oldu. O hainler karanlıklarına gömüldü. Fethi'miz ise milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecek. Sonsuza dek. Gururla, minnetle, rahmetle. Şehidimizin ruhu şad, makamı ali olsun."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Polis Fethi Sekin'i Anma Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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