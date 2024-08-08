İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta üs bölgesinde görev yapan, arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat eden Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şunları kaydetti:

"Şırnak ilinde üs bölgesinde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Muhammet Kalaz, arama ve tarama faaliyeti esnasında rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Jandarmamıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun."