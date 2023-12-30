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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası provokasyon içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası provokasyon içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya üzerinden dini ve manevi değerleri aşağılayan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan bir şahsın gözaltına alındığını açıkladı. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler devam etmektedir.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası provokasyon içerikli paylaşım yapan şahıs gözaltına alındı
30.12.2023 - 14:51,
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BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Galatasaray- Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesi sonrası sosyal medya platformları üzerinden, dini ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, hakaret ve provokasyon içerikli paylaşımda bulunan Ö.B.Ç. isimli şahıs gözaltına alınmıştır. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yapılan incelemeler devam etmektedir. Milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik eden şüpheli adalete teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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