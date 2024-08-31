İçişleri Bakanı: Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişi gözaltına alındı

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-29" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.