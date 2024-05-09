İçişleri Bakanı: 'Ayazlar' adlı organize suç örgütü çökertildi - Son Dakika
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İçişleri Bakanı: 'Ayazlar' adlı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı: \'Ayazlar\' adlı organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen 'Mahzen-41' operasyonlarında 'Ayazlar' olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Operasyonlarda suçları belirlenen şüphelilerin işletmelere zorla para istedikleri, silahlı saldırıda bulundukları, vatandaşların hesaplarından para aktardıkları, mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi.

09.05.2024 08:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya merkezli 2 ilde düzenlenen "Mahzen-41" operasyonlarında "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız?." ifadesini kullandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, Antalya ve Çanakkale'de 11 adrese operasyon düzenlendiğini aktaran Yerlikaya, elebaşılığını Umut Ayaz'ın yaptığı "Ayazlar" olarak bilinen organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonlarda "tefecilik, silahla nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme ve 6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarına karıştığı belirlenen şüphelilerin, işletmelerden zorla para isteyerek vermek istemeyen işletmelere silahlı saldırıda bulunduklarının, vatandaşların rızası dışında hesaplarından kendi hesaplarına para aktararak zorla senet imzalattıklarının, baskı ve şiddet yoluyla mağdurları korkutarak şikayetlerinden vazgeçirdiklerinin ve uyuşturucu ticareti yaparak haksız kazanç sağladıklarının tespit edildiği bilgisini verdi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu ile çok sayıda senet ve paraya el konulduğunu anlatan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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