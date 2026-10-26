İçişleri Bakanı Çiftçi, 8 ülkeden 63 suçlunun Türkiye\'ye iade edildiğini duyurdu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ulusal ve uluslararası düzeyde aranan 63 suçlunun yakalanarak Türkiye iade edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 23 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen iş birliği sonucunda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 33 ve ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlu Türkiye'ye geri getirildi. Bu kapsamda, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T., C.Y., İ.E., H.A., A.K., S.A., G.Y., A.U., S.B., A.T., O.P., M.Y., A.O.E., S.K., B.D., Y.A., İ.K., O.M., M.T., M.E., Y.I., A.S.P., İ.Y., O.T., Ö.Y., E.S., O.F., Ö.İ., R.R.Ç., Ç.Ö., H.İ.E., E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E., M.İ., B.D., S.K., A.K., B.A., H.Ç., D.K., A.B., Ö.Ü., M.A., T.Y., İ.Ç., U.Y., H.H.A., K.E., S.U., H.P., Ş.B., F.S., M.K., H.İ.Ö., Y.Y., F.K., K.A., İ.K.D., H.Ö., O.K., U.Ç. ve H.D. yakalandı ve Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

Gürcistan'da, Almanya'da, Yunanistan'da, Kırgızistan'da, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'da yakalanan kişilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, yaralama, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, Cumhurbaşkanına hakaret, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, silahlı terör örgütüne üye olma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma, Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kasten öldürme, hırsızlık, parada sahtecilik, resmi belgede sahtecilik, kamu malına zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, tehdit, cinsel taciz, çocuğun cinsel istismarı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Askeri Ceza Kanununa Muhalefet, mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, askeri yasak bölgelere girme ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından arandıkları belirlendi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SINIRI GEÇMENİZ, YALNIZCA SİZİ BULACAĞIMIZ ADRESİ DEĞİŞTİRİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, "Sınır ötesi kapan daralıyor. Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik. Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar. Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli: Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz. Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir. Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız. Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak. Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili başkanlıklarını, daire başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve iş birliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum" dedi.