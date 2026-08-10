İçişleri Bakanı Çiftçi Bulgaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İçişleri Bakanı Çiftçi Bulgaristan'ı Ziyaret Edecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Çiftçi, Bulgaristan'da güvenlik işbirliğini güçlendirmek üzere temaslarda bulunacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, temaslarda bulunmak üzere yarın Bulgaristan'ı ziyaret edecek.

Edinilen bilgiye göre, Çiftçi yarın Bulgaristan'da ilk olarak İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile bir araya gelecek.

Görüşmede, başta organize suç örgütleri olmak üzere Türkiye ve Balkanlar'da güvenliği tehdit eden yeni nesil suç yapılanmalarıyla mücadelede iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

İki bakan, görüşmenin ardından yeni nesil organize suç yapılanmalarına karşı ortak mücadeleye ilişkin basına açıklama yapacak.

Görüşmelerde yaz aylarında sınır geçişlerinin kolaylaştırılması ve kara yolu ticaretinin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesine yönelik konular da değerlendirilecek.

Program kapsamında Türkiye ile Bulgaristan arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı da imzalanacak.

Bakan Çiftçi, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğünü de ziyaret edecek.

Başmüftü Ahmed Hasanov ile görüşerek Bulgaristan'da yaşayan Müslüman toplumuna ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunacak olan Çiftçi, Sofya'daki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini ve ardından Banyabaşı Camisi'ni ziyaret ederek programını tamamlayacak.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Çiftçi Bulgaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

17:28
Bahçeli’den Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
15:32
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesiyle görüştü: Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:45:34. #7.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Çiftçi Bulgaristan'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.