Bakan Çiftçi: Fon mağduriyeti giderilecek, çözüm sürecinde taviz yok

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon krizine ilişkin, "Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Mağduriyet yaşayan kişilerin de belli oranda mağduriyetleri giderilmiş olacak" dedi. Bakan Çiftçi, Kürt sorununun çözüm sürecine ilişkin, "Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin iradesi var, Cumhurbaşkanımızın iradesi var" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KON TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin iradesini ortaya koyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kendisi, bu işe karışmış olanların gözünün yaşına bakılmayacağını, haksız kazanç elde eden kişilerin bunun hesabını önce Türk mahkemelerinde sonra Mahkeme-i Kübra'da vereceklerini açık ve kesin bir dille ifade etti. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında fon kurulu oluşturuldu. Bu kurul çalışmalarına devam ediyor. Devletin hazinesinden, bütçeden kesinlikle bu konu ile ilgili bir para ödenmeyecek. Haksız kazanç sağlayanlardan elde edilen paralarla, oradan gelir elde etmiş kişilerden alınmış fonla mağdur olan kişilerin paraları ödenmiş olacak."

Çiftçi, fon mağduriyetinin fon piyasalarının tamamını değil, sınırlı bir alanı ilgilendirdiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde somut adımlar da atılacak, bununla ilgili yasal düzenleme hazırlığı olduğunu biliyorum. Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını mağdur etmedi, bundan sonra da etmeyecek. Mağduriyet yaşayan kişilerin belli oranda mağduriyetleri giderilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"DEVLET PROJESİ HALİNE DÖNÜŞTÜ"

Çiftçi, Kürt sorununun çözümü sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ağustos 2024'te Malazgirt'te yaptığı "iç cepheyi tahkim" çağrısıyla başladığını belirterek, "Ardından Cumhurbaşkanımızın bu yaklaşımına MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin güçlü desteğiyle bir devlet projesi haline dönüştü. ve bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisimiz tatile girmeden önce de bunun hukuki zeminini oluşturdu ve bir çerçeve yasa kabul etti. Tabii burada Sayın Numan Kurtulmuş'un emeklerini anmak gerekir. 21 toplantıya başkanlık etti Sayın Başkanımız ve bunun hukuki zemininin oluşması noktasında çok güzel süreci yönetti, Meclisimiz bu konuyu kanunlaştırdı" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE KARŞI VERİLMİŞ BİR TAVİZ YOK"

İçişleri Bakanlığı olarak süreci hassasiyetle takip ettiklerini ifade eden Çiftçi, "Burada bir pazarlık yok, terör örgütüne karşı verilmiş bir taviz de yok. Burada devletimizin, Cumhurbaşkanımızın iradesi var, terör örgütü kendisini tasfiye edecek, silahları bırakacak, devletin güvenlik organları bunu tespit edecek, Milli Güvenlik Kurulu bunu teyit edecek, ardından 6 aylık süre başlayacak, bunun ardından mahkemeler konuyla ilgili karar verecekler ve normalleşme de bu şekilde başlamış olacak. Ülkemiz bununla inşallah 50 yıllık terör belasının da üstesinden gelmiş olacak çünkü bunun için çok şehitler verdik" dedi.

Çiftçi, sürecin devam etmesi için ilgili kurumlarla koordineli çalışacaklarını belirterek, "Ben sürecin en büyük başarısının şu olduğunu söyleyebilirim, 2 senedir hamdolsun hiçbir şehit haberi yok, anneler ağlamıyor, eşler dul kalmıyor, çocuklar yetim kalmıyor. Bence sürecin en büyük başarısı bu ve bu sürecin akamete uğramadan başarılı bir şekilde devam etmesi için biz de Milli Savunma Bakanlığı'yla beraber, MİT ile beraber, devletin diğer kurumlarıyla beraber üzerimize düşeni hassasiyetle yerine getireceğiz ve bu sürecin akamete uğramaması için tüm tedbirleri alacağız" diye konuştu.