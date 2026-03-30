İçişleri Bakanı Çiftçi'den şehit polis Aydın için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonrası kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Mustafa Aydın için başsağlığı diledi.
Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Mustafa Aydın, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde servis aracının yapmış olduğu trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.