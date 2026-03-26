İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA İNCELEMEDE BULUNDU
26.03.2026 08:19
1) İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ, GÜRBULAK SINIR KAPISI'NDA İNCELEMEDE BULUNDUİÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu. Sınır kapısında tedbirleri gözden geçirdiğini belirten Bakan Çiftçi, tüm planlamalar ve tedbirlerin alındığını söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, il ziyaretleri kapsamında dün öğleden sonra geldiği Ağrı'da Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Çiftçi, Vali Önder Bozkurt'la görüşerek ilde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Ağrı Teşkilatını ziyaret ettikten sonra karayoluyla İran sınırındaki Doğubayazıt ilçesine giden Çiftçi, burada Göç İdaresine bağlı olan geri gönderme merkezini ziyaret etti. İran'a açılan Gürbulak Sınır Kapısı'na giderek burada Vali Önder Bozkurt ve Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci'den planlama ve tedbirler hakkında bilgi alan Bakan Çiftçi, sınır kapısında incelemede bulundu. AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci'nin de katıldığı inceleme sonrası açıklamada bulunan Bakan Çiftçi, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı dileğinde bulundu. İl ziyaretleri kapsamında Ağrı'ya geldiğini ifade eden Bakan çiftçi, yeni göreve başlayan Ağrı Valisi Önder Bozkurt'tan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldığını, AK Parti'de teşkilat mensuplarıyla buluştuğunu kaydetti.

Göç İdaresine bağlı olan Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret ettiğini açıklayan Çiftçi, yabancıların kaldığı şartları yerinde incelediğini bildirdi. Doğubayazıt'taki Gürbulak Sınır Kapısı'nda incelemede bulunduğunu belirten Bakan Çiftçi, "28 Şubat tarihinden itibaren İran ile ABD ve İsrail arasında süre gelen bir savaş var. Savaşın daha ne kadar süreceği, ne zaman sona ereceği konusunda da her hangi bir belirlilik yok. Dolayısıyla biz savaşın muhtemel sonuçlarıyla ilgili kendi tarafımızda alınan tedbirleri gözden geçirdik. Doğubayazıt Kaymakamımızdan brifing aldık. Tedbirleri de yerinde incelemiş olduk. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki burada tüm planlamalar tedbirler alınmış durumda. Her hangi bir sıkıntı yok. Temennimiz, inşallah bu savaş kısa süre içinde sonuçlanır, biter. Yeniden barış ve huzur ortamına dönülmüş olur" diye konuştu.

Bakan Çiftçi, açıklaması sonrası sınır kapısından ayrıldı.

Kaynak: DHA

Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat HGS kullanıcılarına büyük tuzak Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat! HGS kullanıcılarına büyük tuzak
İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi İki kadının kavgasına olay tepki: Ejderha kadınlar sizi
Paşinyan’dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen Paşinyan'dan kalpli günaydın videoları: Ülke lideri değil sanki fenomen
Metehan Baltacı tahliye edildi Metehan Baltacı tahliye edildi
İran, “Savaşı biz kazandık“ modunda Trump’ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar İran, "Savaşı biz kazandık" modunda! Trump'ın sözlerini alaycı bir dille yalanladılar
Okan Buruk’tan Metehan Baltacı’nın tahliye edilmesine ilk yorum Okan Buruk'tan Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesine ilk yorum

09:12
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
undakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
09:07
Beyaz Saray’dan art arda gizemli videolar Biri silindi, ortalık fena karıştı
Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı
09:01
Ne yaptın sen Icardi İpler tamamen koptu
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu
08:32
İran savaşı üzerinden bahis iddiası Trump’ın oğlu da aralarında
İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında
07:51
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti
07:35
Türkiye’den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
Türkiye'den Körfez ülkelerine uyarı: Sakın İran savaşına dahil olmayın
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 09:40:05.
