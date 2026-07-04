İçişleri Bakanı Çiftçi Konya\'da

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, memleketi Konya'da Seydişehir ve Beyşehir ilçesini ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bugün ilk olarak Seydişehir ilçesine geçti. Konya Valisi İbrahim Akın ve AK Parti milletvekillerinin eşlik ettiği Bakan Çiftçi, ilk olarak Seydişehir Kaymakamlığı, ardından da Seydişehir Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Hemşehrileriyle de sohbet eden Bakan Çiftçi, öğle namazını Seyyid Harun Veli Camisi'nde kıldı. Bakan Çiftçi, daha sonra Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi'ndeki mesire alanında AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi'ne katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.