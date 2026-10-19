İçişleri Bakanı Çiftçi, Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu: - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Çiftçi, Muhtarlar Günü Buluşması'nda konuştu:

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- "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz" "İçişleri Bakanlığı olarak, valilerimiz, kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve tüm personelimizle birlikte milletimizin her ferdine ulaşan, vatandaşımızın derdine derman olan, devletimizin şefkatini ve merhametini her hanede hissettiren bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muhtarlar Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada, muhtarların gününü kutladı.

Devlet geleneğinde muhtarlığın, milletle devlet arasındaki gönül bağının en köklü ve kıymetli müesseselerinden biri olduğunu belirten Çiftçi, muhtarların, mahallesinin derdiyle dertlenen, köyünün ihtiyacını bilen, vatandaşların taleplerini devlete ulaştıran fedakar hizmet insanları olduğunu söyledi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde muhtarlık kurumunun güçlendirilmesi, muhtarların çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve devlet yönetiminde daha etkin pozisyona kavuşmaları için tarihi adımların atıldığını vurgulayarak, "Özellikle muhtarlarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamanız, kendileriyle doğrudan temas kurmanız ve taleplerine gösterdiğiniz yakın ilgi, milletimizle kurduğunuz güçlü gönül bağının en güçlü tezahürlerinden biridir. Muhtarlarımıza verdiğiniz kıymet, muhtarlık teşkilatına kazandırdığınız itibar ve sunduğunuz güçlü destek dolayısıyla zatıdevletlerinize şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunun, devletin bütün kurumlarıyla millete daha iyi hizmet sunma iradesinin yol haritası olduğunu dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bu büyük yürüyüşte muhtarlarımız, devletimizin sahadaki en yakın yol arkadaşlarıdır. Öncülüğünüzde, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda milli birliğimizi tahkim etmeye, kardeşlik bağımızı güçlendirmeye, ülkemizin her köşesinde huzuru ve güveni hakim kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz. İçişleri Bakanlığı olarak, valilerimiz, kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve tüm personelimizle birlikte milletimizin her ferdine ulaşan, vatandaşımızın derdine derman olan, devletimizin şefkatini ve merhametini her hanede hissettiren bir hizmet anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Muhterem Cumhurbaşkanım, liderliğinizde milletimizin duasını en büyük enerji kaynağımız bilerek Türkiye Yüzyılı hedeflerimize aynı azim ve heyecanla yürümeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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