İçişleri Bakanı Çiftçi, Ulus\'taki dönüşümü inceledi ve Polisevi planını değerlendirdi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi, Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'nde yürütülen dönüşüm çalışmalarını inceledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin, Ulus bölgesindeki inceleme programına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Ankara İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek de eşlik etti.

Ulus'un çehresini değiştirecek yeni projelerin de değerlendirildiği programda Çiftçi, "Bölgenin tarihi dokusuna zarar veren, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden mevzuata aykırı faaliyetlerin yürütüldüğü yapıların kaldırılmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledik. Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılmasına yönelik planlamaları da değerlendirdik" dedi.

Bölgeye kazandırılacak Polisevi'nin asayiş açısından taşıdığı öneme de değinen Bakan Çiftçi, bu tesisin Ulus'taki huzur ve güven iklimine doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

Bakan Çiftçi, programı kapsamında ayrıca Ankara Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünü de ziyaret ederek, emniyet personeliyle bir araya geldi, yürütülen güvenlik faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ VE MANEVİ MİRAS GELECEK NESİLLERE TAŞINACAK"

İncelemelerinin ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Türbesi'ni ziyaret eden Çiftçi, vatandaşlarla sohbet etti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bölgenin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin gönüllere ışık tutan manevi mirası, Ankara'mızın en kıymetli hazinelerindendir. Roma Hamamı, Augustus Tapınağı, Ankara Kalesi ve milli irademizin simgelerinden I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'yla bu kadim bölgenin tarihi kimliğini yaşatmayı önemsiyoruz. Hedefimiz, bu müstesna bölgenin manevi iklimini koruyarak tarihi mirasını ihya etmek, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebileceği güvenli ve nezih bir çevre oluşturmaktır. Ankara'mızın tarihi ve manevi mirasını gelecek nesillere taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çiftçi, dönüşüm çalışmalarının kurumlar arası iş birliğiyle yürütüldüğünü belirterek, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Emniyet ve Altındağ Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkür etti.